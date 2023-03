Filmatisering midt i det hele

Paornánguaq Kleist Mandag, 06. marts 2023 - 14:57

En ung lyshåret kvinde træder frem på filmlærredet og taler med en klar sydgrønlandsk accent. Hendes lyse lange lokker er bundet i en hestehale og hun har politiuniform på: en lyseblå skjorte og mørkeblå bukser.

Arnarak Bloch er en af hovedrolleindehaverne i Malik Kleists nye gyserfilm Alanngut Killinganni fra 2022, der er en efterfølger til Qaqqat Alanngui fra 2011. Men Arnarak er ikke bare et kendt ansigt på filmlærredet. Rigtig mange rundt omkring i landet kender hende også som instruktøren, der har holdt kurser i selvmordsforebyggelse i alle kommuner i landet. Næsten 500 har fået et kursusbevis om selvmordsforebyggelse, et projekt der er blevet til på baggrund af Naalakkersuisuts National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019.

- Intet slår at se et menneske få det bedre. Hver gang har været en positiv oplevelse for mig at se, hvordan en person får det bedre. Jeg har selv mistet familiemedlemmer og venner til selvmord. Jeg føler selv, at min sorg bliver helet, når jeg er blandt andre som mig. Så det er også vigtigt for mig at lade dem forstå, at jeg også har mistet, siger Arnarak Bloch.

Læs mere om Arnarak Blochs filmeventyr og hendes arbejde med selvmordsforebyggelse i hele landet i det nye ARNANUT nr. 79.

