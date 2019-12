Film om Hedtoft-forlis trak fuldt hus og stærke følelser

Redaktionen Torsdag, 05. december 2019 - 16:57

Filmen, der er instrueret af Inuk Jørgensen, fik i september prisen for Bedste Kortfilm, da der var snigpremiere tilbage i september under Nuuk International Film Festival.

Følelsesladet aften

Inuk Jørgensen og Brian A. Johansen fortæller her om den følelsesladede aften i Campus Kujalleq:

Filmen, som blev indspillet i sommers, handler om den smerte og de personlige konsekvenser som kom i kølvandet på tragedien for 60 år siden.

De stærke følelser i kortfilmen om Hans Hedtoft-forliset blev ledsaget af sangen ”All Hope Abandon”, indspillet af indie-rock bandet Small Time Giants, som i øvrigt også har sine rødder i Qaqortoq og på gymnasiet.

Brian A. Johansen

Skolens aula lagde lokale til filmpremieren og det efterfølgende foredrag af Per Kunuk Lyberth-Lynge, barnebarn af Augo Lynge, der som bekendt mistede livet da M/S Hans Hedtoft gik ned. Per Kunuk er forfatter til den nye bog om forliset, Sidste Afgang, og er tillige kortfilmens hovedperson.

Arrangementet varede i lidt over halvanden time og udover en velkomsthilsen på video fra instruktøren, der er fast bosiddende i Sverige, var der en udstilling med blandt andet modellen af M/S Hans Hedtoft udlånt af museet i Qaqortoq, billeder fra museet i Narsaq taget af Erling Dalsgaard i 1959, tekniske tegninger, søkort, udskrifter af radiokommunikation fra skibet og avisartikler fra ind- og udland.

Brian A. Johansen

Det er sjældent at opleve så mange mennesker så stille i så lang tid, men det var tydeligt for enhver, at arrangementet havde publikums store interesse og at der for rigtig mange af de tilstedeværende også var et stærkt følelesesmæssige engagement i fortællingen om M/S Hans Hedtofts ulykkelige jomfrutur, skriver Inuk Jørgensen og Brian A. Johansen og tilføjer:

Efterforskning fortsætter

Per Kunuk Lybert-Lynge og Rasmus C. Rasmussen fra ”60°North” der har bistået Per Kunuk Lynge-Lyberth i hans undersøgelser, kunne afslutningsvis fortælle, at efterforskningen er planlagt til at fortsætte yderligere 30 dage i Kap Farvel-området i sommeren 2020.

Efter arrangementet åbnedes Annaasisup Oqaluffia, hvor redningskransen fra skibet hænger, til en stemningsfuld og følelsesladet mindestund.