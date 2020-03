Film-formand: Sats på film i stedet for olie

Walter Turnowsky Fredag, 06. marts 2020 - 09:37

Der er gode penge i at tiltrække udenlandske filmproduktioner til landet.

Det skriver formanden for brancheforeningen Film.gl, Klaus Georg Hansen i en kronik i avisen Sermitsiaq.

Han henviser til en rapport, der viser at produktionen af film og ikke mindst tv-serier er en hastigt voksende industri rundt om i verden.

- Alene i USA steg antallet af nye tv-serier fra 266 i 2011 til 532 i 2019.

- Det er anslået, at i USA i 2019 investerede de 16 største filmproducenter lige så meget i film, som hele den amerikanske olieindustri samme år investerede i olie.

Stor interesse for Grønland

Klaus Georg Hansen mener, at Grønland har noget helt særligt at byde på når det gælder film.

- Blandt store udenlandske filmproducenter er der stor interesse for at kunne komme til Grønland og lave optagelser med vort land som kulisse. Vort landskab er unikt og eftertragtet for kulisse. Eksempelvis gør den aktuelle tv-serie 'Tynd Is' massivt brug af Grønland som kulisse.

En række grønlandske skuespillere medvirker ydermere i tv-serien.

- Fordele frem for olie

Klaus Georg Hansen fortæller, at en række filmproducenter forgæves har henvendt sig til forskellige instanser, men der har ikke været nok kapacitet til at håndtere disse henvendelser. Derfor bør man satse flere ressourcer på at lokke filmselskaber til landet, mener han.

- Grønland har i mange år forsøgt at tiltrække olieselskaber hertil, men det har endnu ikke resulteret i større valutaindtjening til landet. Der kan opremses mange gode grunde til, at Grønland bør ændre kurs og i meget højere grad satse på at tiltrække filmproduktion til landet.

Han peger blandt andet på et hurtigere afkast til samfundet, fordele for landets internationale omdømme og en beskeden belastning af naturen, som punkter, hvor filmindustrien i hans øjne er overlegen sammenlignet med olieindustrien.

Du kan læse hele Klaus Georg Hansens kronik i avisen Sermitsiaq, som du kan købe adgang til nedenfor: