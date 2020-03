Film med fire modige hovedpersoner

Walter Turnowsky Søndag, 15. marts 2020 - 14:54

Der skulle gå ni år inden instruktør Kenneth Sorento endelig er blevet færdig med filmen 'Kampen om Grønland', der tager fat på debatten om selvstændighed.

I dag siger han, at han er lykkelig over, at filmen er blevet, sådan som den er blevet, men undervejs har frustrationerne været store.

Men lad os starte fortællingen med, hvordan det hele begyndte. Ideen opstod nemlig i forbindelse med et projekt, der på overfladen handler om noget helt andet.

En sejlads mod Nordpolen

Kenneth Sorento deltog nemlig i 2012 som filmfotograf på en sejlads mod Nordpolen, som var en del af arbejdet med at gøre Kongerigets krav på kontinentalsoklen under Nordpolen gældende overfor FN. Undervejs begyndte han at undre sig.

- Det er da mærkeligt, at Danmark bruger et trecifret millionbeløb på at udvide Grønlands territorium mod nord, når selvsamme folketing har vedtaget selvstyreloven, hvor det jo er tydeligt for enhver, at Grønland er på vej mod selvstændighed, beskriver Kenneth Sorento sine tanker fra dengang.

Dette udviklede sig til ideen til at lave en film om Grønlands ønske om selvstændighed. I første omgang var hans idé at finde en ung person, der på den ene side var tilhænger af selvstændighed og på den anden side var optaget af klimaspørgsmålet. Det var på det tidspunkt olien af mange blev set som en vej mod selvstændighed.

Hovedperson sprang fra

Kenneth Sorento fandt sin hovedperson og olien blev skiftet ud med uran, men dilemmaet forblev det samme. I tre år fulgte instruktøren den hovedperson, men det kneb med at skaffe den nødvendige støtte og finansiering til projektet. På et såkaldt pitch forum i Tromsø skete der så i 2017 et gennembrud.

- Lige pludselig syntes flere udenlandske tv-kanaler, at det er sindssygt spændende og den nye konsulent på filminstituttet var ligeledes begejstret.

To dage senere springer hans hovedkarakter fra.

Nu gælder det om at finde en ny hovedkarakter. Kenneth Sorento kontakter adskillige, men får det ene nej efter det andet.

En ‘forvirret ung mand’

På et tidspunkt kommer han til at tale med Dansk Folkepartis grønlandsordfører, som fortæller ham om en 'forvirret unge mand ved navn Kaaleeraq M Andersen, der fabler om selvstændighed'.

- Så sagde jeg, at jeg da gerne vil møde den forvirrede unge mand, der fabler om selvstændighed.

Kaaleeraq M. Andersen Fra filmen Kampen om Grønland

For Kenneth Sorento er det vigtigt, at der er tale om en person, der både er veltalende, karismatisk, gør noget aktivt for at kæmpe for sine synspunkter, samt bærer et dilemma i sig.

Dette finder han i Kaaleeraq M Andersen, der har lavet en film om selvstændighed, men samtidig lider af en alvorlig sygdom, som gør ham afhængig af det danske sundhedssystem.

- Jeg er meget ærlig overfor ham og siger, at jeg syntes det er interessant med dilemmaet i dig.

Josef og Paninnguaq

Kenneth Sorento når dog den konklusion, at han har brug for mere end én hovedperson, da han får øje på Josef Tarrak-Petrussen.

- Josef var lige brudt igennem med 'Tupilak' og ham havde jeg til et møde her, og han var fuldstændig fantastisk.

Josef Tarrak og Paninnguaq Heilmann Fra filmen Kampen om Grønland

Holdet tager til Nuuk for at optage en koncert med Josef. Igennem ham møder de hans Panninguaq Heilmann, der i mange år har været engageret i kampen mod selvmord, ikke mindst på grund af hendes egne erfaringer.

- Jeg blev fuldstændig blæst bagover, da jeg mødte hende.

- Og hun fortæller mig om den her musical, hvor hun bliver tvunget til at synge på engelsk og sige sine replikker på dansk, og det har hun det bare ufedt med.

Tillie

Kenneth Sorento vil dog også gerne have det andet perspektiv med: Den dansktalende grønlænder, der er tilhænger af Rigsfællesskabet. Han hører, at Michael Rosing er ved at stifte et nyt parti og besøger det, der skulle blive det stiftende møde. På et tidspunkt træder Tillie Martinussen ind i lokalet.

- Der er jo ikke gået mere end 20 til 30 sekunder, så ved jeg jo godt, at Tillie er min nye hovedperson. Det ved hun så ikke endnu, men det ved jeg. Det har jeg allerede besluttet, og så har hun bare at parere ordre, siger han med en latter.

Tillie Martinussen Fra filmen Kampen om Grønland

- Det de har til fælles er, at de er karismatiske, men også meget modige. Det gælder især i en grønlandsk sammenhæng, fordi de stiller sig op og siger noget, som ikke altid er lige populært.

- Og det kan godt være, at de har meget forskellige holdninger til Grønlands fremtid. Men det der jo forener dem er, at de har en stor kærlighed til deres land og de ønsker virkelig at gøre en forskel. Og det syntes jeg er sindssygt modigt og sindssyg vigtigt.

Festivallen CPH.DOX er aflyst på grund af corona, men genopstået i en en digital udgave. Billetter til den digitale udgave af CPH.DOX kan købes fra i morgen, mandag via www.cphdox.dk/online. 'Kampen om Grønland' kan ses fra på tirsdag. CPH..DOX arbejder ligeledes på at gennemføre festivallens konkurremcer. ‘Kampen om Grønland’ er udtaget til hovedkonkurrencen.