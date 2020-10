Filippinere snydt for feriepenge

Merete Lindstrøm Tirsdag, 20. oktober 2020 - 07:46

Fagforeningen SIK har forelagt en virksomhed i Ilulissat et krav på henholdsvis 118.186 kroner og 212.219 til to tidligere medarbejdere fra Filippinerne.

Kravene er fremsat på grund af manglende feriegodtgørelse, manglende betaling for overarbejde, manglende lønudbetaling i en given periode, og tilgodehavender i øvrigt til de to medarbejdere, som stadig bor i Ilulissat men arbejder for en anden arbejdsgiver.

Retten i Grønland har den 24. august i år givet SIK medhold i nogle af forholdende. Det betyder, at virksomheden er dømt til at betale 58.506 kroner til den ene af de tidligere medarbejdere og 71.683 kroner til den anden.

Det dækker blandt andet over manglende udbetaling af feriepenge samt uretmæssig nedsættelse af lønnen til de to ansatte i en periode.

Anket dommen

Den anklagede har anket dommen til Landsretten. På trods af at sagen er anket, er sekretariatschef hos SIK, Bjarne Petersen, glad for, at SIK´s medlemmer har fået medhold på flere punkter.

- Dommen er vigtig, fordi den fastslår, at der er grænser for, hvordan en arbejdsgiver kan behandle sine ansatte. Dommen kan forhåbentlig også være med til at sætte ekstra fokus på, at den udenlandske arbejdskraft har rettigheder, som skal respekteres, siger han til Sermitsiaq.AG

SIK er godt tilfredse med at dommen har fastslået, at virksomheden på en række områder ikke har behandlet sine ansatte i overensstemmelse med de gældende regler.

- Denne dom er selvfølgelig mest relevant for de to berørte tidligere medarbejdere, men vil forhåbentlig også have en effekt på, hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver behandlet fremover af arbejdsgiverne her i Grønland, siger sekretariatschefen.

For sagen er ikke en enlig svale. Der har før været sager fremme i medierne og SIK har flere eksempler på samme problemstilling.

Selvom det er SIK’s generelle vurdering, at mange arbejdsgivere respekterer de gældende regler hvad angår udenlandsk arbejdskraft, så oplever fagforeningen også at der er arbejdsgivere, som ikke gør det.

- SIK har i 2020 modtaget ganske mange henvendelser fra filippinske ansatte som beretter om, at blive urimeligt behandlet af deres arbejdsgiver. Det er bl.a. beretninger om meget lange arbejdsdage, uden overarbejdsbetaling, og hvor hviletidsreglerne ikke overholdes, siger han.

Ikke medhold om overarbejde

Af andre eksempler nævner Bjarne Petersen beretninger om, at de ansatte ikke får den ferie de har krav på ifølge ferieloven, og eksempler på ændring af kontrakter efter medarbejderen kommer til Grønland, således at vilkårene er forringet i forhold til det oprindeligt lovede.

SIK fik ikke medhold i deres krav om overtidsbetaling, da retten vurderede, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation, men det håber SIK at rette op på i ankesagen.

- Vi tror på deres udsagn om, at de har arbejdet langt ud over de 40 timer pr. uge uden at få betaling for det, siger han. SIK har fuld respekt for retten til at anke en sag, men det går også ud over deres medlemmer.

- Det er ærgerligt for vores filippinske medlemmer, at de skal vente yderligere på at få en endelig afgørelse på sagen, slutter Bjarne Petersen.