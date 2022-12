Det fik store konsekvenser for Pele: Er det så okay nu?

Redaktionen Onsdag, 30. november 2022 - 15:59

Der er nok ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle træffe beslutning i denne sag på Forårssamlingen. Sådan lød det fra IA´s ordfører, Harald Bianco, da han forleden i Inatsisartut kommenterede Siumuts ønske om at firedoble den periode, som danske tilflyttere skal have boet i Grønland, før de kan stemme ved valg til Inatsisartut. Det skriver avisen AG.

I dag er kravet 6 måneders ophold. Men Siumut ønsker 2 år – eller måske endnu længere. Op mod 5 år har været nævnt. Og da Naleraq er med på vognen, mens Atassut og Demokraterne er imod, bliver det i sidste ende et spørgsmål om, koalitionspartnerne Siumut og IA kan blive enige om fælles fodslag, før Inatsisartut atter træder sammen til april.

- Det vigtigste er, at vi finder frem til en fælles linje på spørgsmålet her i Inatsisartut, mener IA´s ordfører, som dog under debatten lod skinne igennem, at der er forbehold overfor at ændre på valgretsreglerne, blandt andet at Forfatningskommissionen først skal have lov til at barsle med sin betænkning.

»Upassende«

Valgret, inuitregister og kultur har været dominerende emner på efterårssamlingen, som fandt sin afslutning i torsdags ovenpå 28 mødedage og behandling af over 80 punkter.

Mest energi har der været lagt i nære emner som kødafgifter og kritisk mangel på personale i sundhedssektoren. Og flest gnister har det slået under værdidebatter om grønlandsk identitet. Således også under en af de sidste Inatsisartut-mødedage i 2022, hvor IA og Naleraq endnu engang krydsede klinger.

