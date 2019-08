Fik knap fem mio. i partistøtte: Egenkapital er stadig blodrød

redaktionen Onsdag, 14. august 2019 - 10:26

Det var en optimistisk Sara Olsvig, som for et år siden erklærede, at IA ville være et gældfrit parti ved udgangen af 2018. Den tidligere formands profeti – der blev fremsat i en e-mail til AG i august sidste år – kom ikke til at holde stik, skriver avisen AG, der udkom i dag, onsdag.

Det viser partiets nye regnskab, som er revideret af Deloitte. Revisor Bo Colbe er tværtimod kritisk i sin konklusion efter at have gennemgået IA´s finanser:

Organisationen har en væsentlig negativ egenkapital. Organisationen er afhængig af, at eksterne långivere fortsat stiller den fornødne finansiering og likviditet til rådighed. Organisationens daglige ledelse har oplyst, at forudsætningerne for fortsat drift er usikre, men at ledelsen løbende arbejder på at sikre, at kommende års drift udviser overskud, skriver Bo Colbe i Inuit Ataqatigiits årsrapport for 2018.

Revisoren sætter fingeren på et andet ømt punkt i regnskabet. Der er angiveligt begået en overtrædelse af skattelovgivningens bestemmelser om indberetning:

- Organisationen har ikke indberettet A-skat rettidigt i flere tilfælde, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar, konstaterer Bo Colbe.

