Fifa afviser DBU-ønske om kritisk budskab på VM-træningstrøjer

Ritzaus Bureau Torsdag, 10. november 2022 - 16:13

Egentlig skulle de danske landsholdsspillere løbe rundt med et Qatar-kritisk budskab om menneskerettigheder på deres træningstrøjer under VM i Qatar, men det kommer ikke til at ske.

Jakob Jensen, der er administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), bekræfter over for Ritzau, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har afvist danskernes ønske om at træne med de pågældende trøjer.

Ordlyden på trøjerne skulle være "Human Rights for All". Men det vil Fifa altså ikke være med til.

- Vi har fået beskeden i dag, fortæller Jakob Jensen torsdag.

- Vi har sendt en ansøgning til Fifa, men svaret er afvisende, og det er vi ærgerlige over, men vi må tage det til efterretning.

Sponsorer har afgivet plads på trøjerne

I november sidste år meddelte DBU, at unionens kommercielle partnere afgav pladsen på træningstøjet til politiske budskaber.

Siden har DBU besluttet, at landsholdet skal træne i trøjer med ovenstående budskab, men den slags skal godkendes af Fifa, og det er det altså ikke blevet.

I Fifas reglement fremgår det, at politiske budskaber er forbudt på trøjer og udstyr under VM.

- For mig at se er det her en trøje med et ganske enkelt budskab om universelle menneskerettigheder, siger Jakob Jensen, der ikke er af den opfattelse, at det planlagte budskab er politisk.

Vil ikke gå imod Fifas afgørelse

Ifølge Jakob Jensen kan DBU straffes med både penge- og pointstraf, og den risiko ønsker man ikke at løbe ved at trodse Fifa.

- Vi er nødt til at henholde os til de turneringsregler, som bliver os pålagt. Hvis vi ikke gør det, kan vi blive ramt af sanktioner og bøder, og det ønsker vi at undgå.

- Vi har ikke overvejet bare at gøre det alligevel. Sådan fungerer det ikke. Hvis det havde været den eneste indsats, vi havde lavet, havde vi måske anlagt andre perspektiver, men vi har gjort så mange ting for at gøre opmærksom på den kritiske dialog, vi ønsker at føre i Qatar, siger Jakob Jensen.

Hos Amnesty International, der har dokumenteret krænkelser af migrantarbejdere i Qatar, er man skuffet over Fifa.

- Vi forstår ikke, at Fifa afviser dette fine og vigtige initiativ fra DBU, siger Annette Stubkjær Rimmer, der er politisk rådgiver i Amnesty, i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Fifa fortæller igen og igen, at de tager menneskerettighederne meget alvorligt, og i 2017 vedtog forbundet for første gang en menneskerettighedspolitik, hvor de forpligter sig til at respektere menneskerettighederne. Vi mener derfor, at det er skuffende, at de afviser dette basale menneskerettighedsbudskab, siger hun.

Vil føre kritisk dialog under VM

Jakob Jensen skal selv med til Qatar, hvor han vil fortsætte med at arbejde for blandt andet migrantarbejderes vilkår.

- Der er ingen, der kan være i tvivl om, hvor DBU står. Vi kommer til at fortsætte den linje, vi har haft hele vejen. Vi kommer til at føre kritisk dialog gennem mig og DBU's politikere for at skabe forandringer for migrantarbejderne, mens vi er i Qatar.

- Spillerne skal have lov til at koncentrere sig om at præstere rigtig godt og forhåbentlig vinde VM. Derfor er jeg med dernede, så jeg kan stå til rådighed for spørgsmål om det her, siger Jakob Jensen.

Det omdiskuterede VM bliver sparket i gang 20. november. Danmark spiller sin første kamp 22. november mod Tunesien.