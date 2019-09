Fiber: Borgere får gavn af nyt samarbejde

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. september 2019 - 14:20

I Danmark er teleselskaber i hård konkurrence med flere forsyningsselskaber om sikre netforbindelser til slutbrugeren. I Grønland har de to selvstyreejede virksomheder – Tele-Post og Nukissiorfiit – tværtimod valgt at samarbejde.

Samarbejdet muliggør, at Tele-Post nu kan etablere fiber rundt om Nukissiorfiits højspændingskabler mellem Qaqortoq og Narsaq. Dermed fremtidssikrer teleselskabet kapacitet til Narsaq, da fiber er langt hurtigere end i de nuværende radiokæder, som har begrænset kapacitet.

Flere til gode

Fiber forbedrer også kapaciteten til Narsarsuaq og Nanortalik, der får adgang til den radiokædekapacitet, som før blev brugt af Narsaq. Ligesom samarbejdet kommer kunderne i Nanortalik til gode, da der er tale om fælles kapacitet mellem Qaqortoq og Simiutaq, oplyses det i en meddelelse fra de to selskaber.

Tele-Post tekniske direktør Jonas Hasselriis og teknisk direktør i Nukissiorfiit Kenneth Nyland glæder sig over samarbejdet. Tele-Post

- Der er i samarbejdet med Tele-Post skabt en god balance. Hos Nukissiorfiit er vi glade for at kunne stille vores infrastruktur til rådighed for Tele-Post, og vi udnytter den grønlandske infrastruktur til gavn for borgerne, siger Kenneth Nyland, teknisk direktør i Nukissiorfiit

Tak fra Tele-Post

Teknik og IT-direktør for Tele-Post Jonas Hasselriis siger:

- Vi takker for samarbejdet med Nukissiorfiit, der stiller deres net til rådighed til gavn for borgerne. Vi planlægger nu anlægsarbejdet for at kunne vikle fiberkabler omkring højspændingsledningerne, der forbinder Qaqortoq med Narsaq.