Fiasko: Uskarpt dansk landshold forlader VM efter ny skuffelse

Ritzaus Bureau Onsdag, 30. november 2022 - 14:18

Et skuffende VM i Qatar er ovre for det danske fodboldlandshold allerede efter gruppespillet efter endnu en indsats under det niveau, holdet har gjort danskerne forvent med.

Onsdag måtte Kasper Hjulmands mandskab atter forlade banen uden point, da et ellers ikke specielt imponerende australsk hold vandt 1-0 på et kontramål af Mathew Leckie efter en times spil.

Dermed slutter Danmark på fjerdepladsen i gruppen med Frankrig, Australien og Tunesien. Danmark har blot hentet et enkelt point og scoret et mål undervejs. Australien følger med Frankrig videre til ottendedelsfinalerne.

Neutrale fodboldfans verden over kommer næppe til at savne Danmark, der aldrig satte et fodboldmæssigt aftryk på slutrunden. For langsomt spil og for få chancer er en passende overskrift på Danmarks VM.

Betingelserne var kridtet tydeligt op inden onsdagens skæbnekamp. Alt andet end en dansk sejr ville med sikkerhed sende Danmark ud af VM.

I Danmarks to første VM-gruppekampe kneb det med at skabe chancer, men indledningen af kampen mod Australien gav håb om bedre tider. Da det kom til stykket, kneb dog med at få vekslet boldbesiddelse i gode positioner til de helt åbne muligheder.

Jesper Lindstrøms opportunisme var en kilde til uro, men også han manglede at ramme medspillere på sine nøgleafleveringer.

Australien havde ikke meget at byde på offensivt, men holdet indeholder en velsmurt kontramaskine, der havde sørget scoringer i kampene mod Frankrig og Tunesien. Efter en times spil blev Danmark også en kedelig del af den statistik.

Mathew Leckie blev sendt i dybden fra midterlinjen, og da han kom tæt nok på mål, sendte han en lumsk afslutning fladt over i det lange målhjørne, og Kasper Schmeichel kastede sig forgæves.

På det tidspunkt var Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg netop blevet smidt ind i en offensiv satsning, og ti minutter efter den australske scoring kom også Robert Skov og Andreas Cornelius ind i Danmarks desperate måljagt.

I et sekund så Danmark ud til at få en lille VM-livline. Der blev dømt straffespark begået mod Kasper Dolberg, men i samme øjeblik løftede linjevogteren flaget og dømte silkeborgenseren offside.

Trods et dansk spilovertag i den sidste del af kampen lå en udligning ikke for alvor i kortene mod de disciplinerede og hårdt kæmpende australiere.

Til det sidste levede Kasper Hjulmand sig med, men hans udbrud og dessiner førte intet med sig.

I stedet kan han nu bruge de kommende måneder på at gruble over, hvad der dog gik så galt for de danske titeloutsidere i Qatar. Landsholdet samles først igen i slutningen af marts, når der tages hul på kvalifikationen frem mod EM i 2024.

