Fra fiasko til succes: - Jobmessen i Danmark gik rigtig godt

Sidste år var Selvstyrets jobmesse i Århus og København en stor skuffelse.

Der var nemlig kun omkring 70 fremmødte studerende. Men det har set ganske anderledes ud i år, forklarer Trine Egede, der er ansvarshavende for karrieremessen.

Hun oplyser, at der har været lige omkring 220 fremmødte i Århus lørdag 25. marts, mens der om søndagen nærmede sig 250 deltagende i København.

- Det er gået rigtig godt. Folk har været meget engagerede, og langt de fleste virksomheder er kommet hjem med aftaler om praktik, specialeskrivning og sommerferiejobs. Der er også adskillige, der har afholdt jobsamtaler, siger hun og forklarer, at målet i høj grad er blevet opfyldt.

Tid og kræfter

Formålet med messen er flertydigt – at knytte bånd til grønlandske studerende og færdiguddannede i Danmark og forhåbentlig give dem lyst til at komme hjem og være med til at forme Grønlands fremtid.

På spørgsmålet om, hvad der ligger til grund for årets flotte fremmøde i forhold til sidste år, svarer Trine Egede:

- Jeg tror, at en hel del skyldes brugen af sociale medier og den nære kontakt, vi har fået til de studerendes organisationer i Danmark. Vi har valgt at bruge tid og kræfter på at bygge bånd, og så har vi lyttet til deres ønsker til hvad en messe skal indeholde, og det har de honoreret. Det har helt klart betyder noget, at de kender os, siger hun og tilføjer:

- Vi har snakket med lokalforeninger og har mødtes med formændene inde i hovedbestyrelserne, for den nære relation betyder rigtig meget.

Trine Egede indrømmer, at hun har holdt vejret lidt og tænkt, om den fysiske konference kunne lade sig gøre, nu hvor vi har lært at gøre alting online efter corona. Men, siger hun:

- Der er ingen tvivl om, at det har været en succes. Den fysiske messe skal fortætte.