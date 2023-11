FFL: Tilioq savner konkret handling på handicapområdet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. november 2023 - 16:29

Dataindsamling og vidensdeling med og i handicapinstitutionen Tilioq viser, at mange personer med handicap ikke modtager hjælp, som de har ret til og har behov for.

Dermed er retssikkerheden for personer med handicap meget alvorligt truet, skriver Tilioq, der efterlyser konkret handling på handicapområdet.

- Vi ser i Tilioq også med stor bekymring på sager, hvor kommuner og andre myndigheder ikke reagerer trods gentagne underretninger. Der er brug for koordinering, tværgående handling, tværgående løsning, nye løsninger, skriver Tilioq i en pressemeddelelse.

Tilioq påpeger, at det ofte er pårørende selv, der koordinerer for myndigheders arbejde, uden at der er garanti for at der kommer hjælp eller støtte.

Det bliver dyrt i længden

Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen har på flere møder med blandt andre Naalakkersuisutmedlemmer Aqqaluaq B. Egede (IA), Jess Svane (S) og Erik Jensen (S) opfordret til konkrete handlinger, så Grønland kan efterleve FN’s Handicapkonvention på bedste vis.

Hun vurderer, at finansloven for 2024, der forventes at blive vedtaget i morgen fredag, ikke afspejler nogen handlinger på handicapområdet, ej heller afspejler de investeringer, der kræves for at gøre en handlingsplan gældende i området.

- Manglende støtte eller hjælp, diskrimination, umenneskelig og nedværdigende behandling, udnyttelse, vold og misbrug – alt dette, ved vi, skaber risiko for dobbeltdiagnoser, misbrug og selvmord, også hos pårørende. Det vil med tiden føre til øgede offentlige udgifter, lyder det.

Forsømt område

Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S) erkender i Tilioqs pressemeddelelse, at der er sket for lidt i handicapområdet, og at det har været et forsømt område.

Naalakkersuisoq for børn, unge, uddannelse, kultur, idræt og kirke, Aqqaluaq B. Egede (IA), understreger i en pressemeddelelse, at der skal langt mere arbejde for at forbedre vilkårene for personer med handicap, der bor i Grønland.

- Vi er enige om, at der skal gøres noget og at der er store strukturelle udfordringer på handicapområdet. Naalakkersuisut har brug for at samarbejde med Tilioq for at styrke og løfte handicapområdet, således at personer med handicaps fremadrettet kan få bedre levevilkår, siger Aqqaluaq B. Egede.

Politisk vilje – tid til at skifte kurs

Tilioqs tal viser, at en femtedel af borgere i Grønland har et handicap på en eller anden omfang.

Anja Hynne Nielsen understreger dog, at hun fornemmer politisk vilje til at forbedre vilkår for personer med handicap.

- Men vi håber stadig oprigtigt på, at den intention kommer til at afspejle sig allerede i år, om ikke andet som et signal på, at vi i Grønland er klar til at skifte kurs og se alle mennesker som ressourcer, som lige værd og sikre lige rettigheder. Kun på den måde kan vi nå målet om selvbåren økonomi og et helt samfund, siger Anja Hynne Nielsen.

Handicaptalsmanden er blevet inviteret til en løbende og tværgående dialog omkring handlingsplanen, der har været til høring.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en uddybende kommentar fra Naalakkersuisut om tiltag indenfor handicapområdet.