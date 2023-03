FE: Truslen fra cyberangreb og spionage mod Grønland er meget høj

Thomas Munk Veirum Mandag, 13. marts 2023 - 12:45

For første gang har Center for Cybersikkerhed (CFCS) offentliggjort en vurdering af cybertruslen mod Grønland.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Konklusionen er, at truslen for henholdsvis cyberangreb og cyberspionage mod Grønland er meget høj. Det er den alvorligste vurdering på skalaen, som CFCS benytter.

- Grønlands centrale placering i Arktis medvirker til den alvorlige trussel fra cyberspionage mod Grønland. Viden fra cyberspionage kan blive misbrugt af fremmede stater på bekostning af grønlandske interesser, skriver Center for Cyberforsvar i vurderingen.

CFCS nævner, at Rusland og Kina har særlige interesser for viden af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk karakter.

Kan have alvorlige konsekvenser

Med hensyn til cyberkriminalitet skriver CFCS:

- Særligt ransomwareangreb kan ikke kun gøre stor skade på ramte myndigheder og virksomheder, men kan også have alvorlige konsekvenser for samfundsvigtige funktioner i Grønland.

Betegnelsen 'meget høj' dækker over, at der vurderes at være en specifik trussel, og at der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse, samt at angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) udtaler, at han glæder sig over, at de grønlandske myndigheder har et godt samarbejde med Center for Cybersikkerhed.

Múte: Stigende antal angreb

- Truslen er alvorlig, og truslen mod Grønland er også en trussel mod sammenhængskraften i Rigsfællesskab. Den nye trusselsvurdering fra centeret viser, at det også fremover er et vigtigt område at arbejde sammen om, siger Troels Lund Poulsen.

Formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), kalder trusselsvurderingen vigtig:

- I de sidste par år har der været et stigende antal cyberangreb i Grønland - både cyberspionage og cyberkriminalitet. Derfor er denne trusselsvurdering vigtigt for Grønlands videre arbejde med cybersikkerhed, udtaler Múte B. Egede.

Lav trussel fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme

Udover truslerne fra cyberspionage og cyberkriminalitet står Grønland over for en lav trussel fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme.

I sidste uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at CFCS havde sendt en anbefaling til de grønlandske myndigheder om at tage kritisk stilling til brugen af den kinesiskejede app TikTok. Digitaliseringsstyrelsen oplyste fredag, at det på baggrund af anbefalingen er blevet besluttet at forbyde TikTok på arbejdsmobiler og tablets i centraladministrationen.