Festtøj i dag - arbejdstøj i morgen

Walter Turnowsky Tirsdag, 01. oktober 2019 - 06:27

I dag starter det nye folketingsår. Først officielle programpunkt er gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10 dansk tid.

Herefter er selve åbningen klokken 12, hvor statsminister Mette Frederiksen vil holde sin første åbningstale. Talen vil blive overværet af dronning Margrethe.

Den erfarne og den meget erfarne, Aaja Chdmnitz Larsen sammen med det færøske folketingsmedlem Ednund Joensen Walter Turnowsky

Også formand for Naalakkersuisut vil følge med i talen.

For de to grønlandske folketingsmedlemmer, Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) betyder det, at arbejdet med at kæmpe for de grønlandske mærkesager nu for alvor går i gang.