Festligt eller provokerende?

»Tak for hjælpen, da det kneb«.

Sådan står der i et af de breve, som Arktisk Kommando har modtaget gennem årene fra nødstedte sejlere og fiskefartøjer.

Det skriver avisen AG.

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) stiller da heller ikke spørgsmålstegn ved, at kommandoen udfører et samfundsnyttigt virke som del af beredskabet. Men hun mener, det er oplagt at få afklaret, hvorfor flådefartøjer nogle år er tilstede ud for Kolonihavnen i Nuuk på nationaldagen – og mere generelt om uniformerede flådefolks synlighed i gadebilledet:

- Altså, jeg forsøger at få svar på, hvordan tingene hænger sammen. Derfor stiller jeg spørgsmålet til forsvarsministeren på vegne af borgere, som har rettet henvendelse til mig om sagen.

Aki-Matilda oplyser, at hun ikke selv var til stede på nationaldagsfejringen i Nuuk.

- Men jeg har set fotos, og folk skriver, at de opfatter det som provokerende, siger hun og tilføjer:

- Jeg forsøger at finde ud af, hvad meningen er med de her skibe. Som jeg har forstået det, er deres opgave at være i grønlandsk farvand for at beskytte kysterne og ikke som sådan at opholde sig tæt på byerne, siger hun.

