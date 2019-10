Festlig søsætning af ny rejetrawler

Redaktionen Søndag, 06. oktober 2019 - 11:32

Der investeres betydelige summer i Grønlands havgående rejefiskeri.

Alene Polar Seafood Greenland Koncernen har indenfor halvandet år søsat to havgående trawlere fra værftet Freire Shipyard i den nordspanske by Vigo. En samlet investering på over 600 millioner kroner.

Søsterskib

Sidste år var det Polar Seafoods datterselskab, Qajaq Trawl, der søsatte den nye Markus, som fra januar 2019 var klar til at indtage fangstpladserne.

Torsdag den 19. september var turen kommet til søsterfartøjet Polar Nattoralik, der under festlige former blev døbt i Vigo. Gudmødre var direktør og ejer Jens Sallings hustru, Augusta Salling, og afdøde Anders Brøns’ samlever, Gitte Christiansen.

De to gudmødre sendte trawleren ud i livet med bl.a. følgende ord:

”Nattoralik er det grønlandske ord for havørn.

Ørnen er fuglenes konge og tillægges særlige egenskaber.

Den er modig og kan flyve højere end andre fugle.

Den har et skarpt blik og kan opnå en høj alder.

Vi døber dig derfor Nattoralik.

Må du som havørnen opnå en høj alder.

Og må du bringe glæde og velstand til din besætning, dit rederi - og dit land.

Lykke på rejsen”.

Polar Nattoralik er nu på vej mod Færøerne, hvor den skal have monteret trawlerudstyr. Den forventes at være klar til at fiske rejer i Nordatlanten allerede om et par uger.

Salling: Jeg er stolt

Det var en tilfreds Jens Salling, der kunne se Polar Nattoralik stævne ud fra havnen i Vigo.

- Jeg er stolt over, at Polar Seafood er i stand til at investere så markant i det grønlandske fiskerierhverv, som vi gør i disse år, sagde han, da trawleren gled ud i værftets havnebassin.

- Det gælder investeringer i fabrikker, i teknologi og i uddannelse. Og ikke mindst i nye fartøjer. Disse investeringer er ikke alene nødvendige for, at vi kan følge med vores konkurrenter i den stadig hårdere internationale konkurrence. De er også en styrkelse af det grønlandske fiskerierhverv.

Læs avisen Sermitsiaq om seneste nyt inden for fiskeriet – få adgang herunder: