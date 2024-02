Festivaler skal hylde menneskerettighederne

Redaktionen Torsdag, 08. februar 2024 - 08:30

”Du har rettigheder som menneske, ved du det? ”

Sådan lyder første linje i sangen ’Pisinnaatitaaffiit’, som lanceres torsdag. Sangen er skrevet af Angajo Lennert-Sandgreen også kendt som Hinnarik og er blevet til i samarbejde med IPS og Institut for Menneskerettigheder.

De to rettighedsinstitutioner arbejder på forskellige måder for at styrke befolkningens interesse for og kendskab til menneskerettigheder i Grønland, skriver organisationerne i en pressemeddelelse.

Sangen lanceres som optakt til festivaler, som afholdes i fem byer i hver af landets kommuner.

Danselærer Ruth Montgomery-Andersen fra NuQi – Nunatta Qiteqatigiittarfiat Nuuk har lavet en dans til sangen, og under festivalerne vil hun afholde danseworkshops, hvor både børnehave- og skolebørn, beboere på aldershjem og alle andre interesserede borgere kan være med.

Oplev filmen Twice Colonized

- Det er afgørende for Grønlands fremtid, at folk ved, at menneskerettighederne gælder for os alle, og at vi bliver bevidste om, hvad de betyder for vores liv og hverdag. Vi tror på, at festivaler, som bringer mennesker sammen om musik, fællesdans, film og dialoger er stærke redskaber til at rejse interesse for menneskerettighederne, siger Qivioq Løvstrøm, forkvinde for Rådet for Menneskerettigheder.

Under festivalerne bliver dokumentarfilmen ’Twice Colonized’, der portrætterer advokat og menneskerettighedsaktivist Aaju Peter, også vist. Aaju har viet sit liv til at styrke rettigheder for Inuit på tværs af de arktiske lande.

Efter visning af filmen kan festivalgæsterne blive klogere på oprindelige folks rettigheder og relationen mellem Grønland og Danmark, når IPS og instituttet inviterer til åben samtale om oprindelige folks rettigheder.

Qeqqata Kommunia danner rammerne om den første festival, som løber af stablen i Maniitsoq fra den 21. – 25. februar.