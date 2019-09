Festival for at styrke individet og fællesskabet

redaktionen Søndag, 01. september 2019 - 16:25

Isbjørnen af papmaché danner scene for fremvisning af styrker udtrykt gennem kreative, kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Nukivut Festival afholdes den 13. september i Nuuk, og der ved kulturhuset Katuaq.

- Hovedformålet er at danne et rum, hvor mennesker i udsatte positioner får mulighed for at blive hørt og set som en ligeværdig del af samfundet. Gennem et samarbejde omkring kunstneriske og kulturelle aktiviteter involveres flest muligt fra samfundet til at deltage i kreative aktiviteter, omkring musik, teater eller anden form for kunstnerisk udtryk, der symbolisere vores styrker, skriver arrangørerne bag festivalen.

Arrangørerne opfordrer således indbyggerne i hovedstaden til at kontakte projektkoordinatorerne, hvis nogen vil optræde eller fremvise noget på Nukivut-Festival.

- Hvad er din styrke, og hvordan kan du vise den frem? Musik? Teater? Digt? Trommedans? Dans? Maskedans? Eller helt noget andet? Alle ideer og udtryk er velkomne, lyder det.