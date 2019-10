Festival vil sætte gang i vore kroppe

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 16. oktober 2019 - 13:30

Målet er klar for Grønlands Idrætsforbund, der afholder bevægelsesfestivalen 'Qilusa' der holdes fra den 10. november i Nuuk: Endnu flere borgere skal bevæge sig.

Med festivalen ønsker Grønlands Idrætsforbund at starte en bølge af bevægelse. En masse forskellige aktiviteter og bevægelsesoplevelser, udbudt af lokale ildsjæle suppleret med internationalt input, vil give et indblik i den grønlandske bevægelseskultur.

- Festivalen skal også udvide den gængse opfattelse af idræt i befolkningen til at omfatte bevægelse i en bredere forstand, hvor eksempelvis dans, leg, en walk’n’talk på arbejdet og en fjeldtur med familien også tæller med, fremhæves det i pressemeddelelsen fra Grønlands Idrætsforbund.

Ny inspiration

Mørkevandring, after school yoga, golfbowling, leg for ældre, vertikal dans og håndboldfitness er bare nogle eksempler på måder, som borgerne kan se frem til under festivalen.

- Foruden fysiske aktiviteter vil der også være inspirerende foredrag, workshops og film på programmet. Der vil altså være rig mulighed for at indhente ny inspiration for dem, der ønsker at bevæge sig mere, hvad end det er i fritiden eller som en integreret del af en travl hverdag, siger Christina Tønder Bell, projektkonsulent i GIF og en af arrangørerne bag festivalen.

Nytænkende og anderledes måde

Festivalen er kickstarten på GIF’s strategi for 2020-2023 og visionen om at være verdens mest fysisk aktive land i 2030. Festivalen finder sted på knap 20 forskellige lokationer i byen og byder på mere end 80 forskellige aktiviteter fordelt over ugen, hvoraf mange bliver præsenteret på en nytænkende og anderledes måde.

- Der udbydes aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre, for familier, virksomheder og foreninger. Hvad end du er aktiv i forvejen eller ønsker at være aktiv, så er der bevægelsesglæde at hente for dig på festivalen. Festivalen afsluttes med et brag af en fest, hvor vi hylder idrætten og dens frivillige. Foruden afslutningsshowet, vil alle aktiviteter under festivalen være gratis for alle, lyder det fra Christina Tønder Bell.

Festivalen afholdes fra den 10. november til og med 16. november.

Program og nærmere information om Qilusa bevægelsesfestival kan findes ved at trykke her