Festival byder op til isnende kunst

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 26. februar 2020 - 17:01

Sneskulpturfestivallen, som sidste år med stor succes blev genoplivet, vender tilbage i år i dagene 5. til 8. marts og gennemføres igen på arealet, hvor krydstogtskibene anløber.

20 hold inviteres helt gratis til at deltage i to kategorier: figurativ og nonfigurativ. Hvert hold får en iskube på 3x3x3 meter, som man har lidt over tre dage at forvandle.

Sneskulpturfestivalen, som Peter Barfoed tilbage i 1994 var fadder for, havde i 2019 13 hold og 30 ivrige frivillige.

Samlingspunkt

- Festivalen tilbød et spændende samlingspunkt for hele byen og var meget populær blandt publikum – skulpturerne blev beundret af både børn og voksne, og efter solen var gået ned, blev aftenturen i havnen belyst i alle regnbuens farver. I år forventer vi os en mindst lige så god fest og ser frem til at sprede diversitet, kreativitet og glæde til alle, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til snow@sermersooq.gl. En stribe af lokale virksomheder har valgt at støtte arrangementet, som afsluttes med præmieoverrækkelse den 8. marts klokken 15.00.