Festen fortsætter i Avannaa

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 27. januar 2022 - 16:41

Fire af landets fem borgmestre har anmodet Naalakkersuisut om at indføre et midlertidigt forbud mod udskænkning og salg af alkohol i hver deres kommune.

Men ikke Palle Jerimiassen som er borgmester i Avannaata Kommunia.

Han har, efter samråd med partigruppeformændene i kommunalbestyrelsen besluttet ikke at sende en anmodning til Naalakkersuisut.

- Jeg og partigruppeformændene i kommunalbestyrelsen har ikke et ønske om at indsende en anmodning om at lukke for alkoholsalg i kommunen. Vi har kommet igennem den værste periode ved at tilrettelægge vores arbejde efter epidemien, og det er lykkedes os at ride smitten ud, siger borgmester Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Både Upernavik og senest Ilulissat har oplevet store bølger af smitte, hvor det forventes, at der nu er flokimmunitet. På nuværende tidspunkt er det Uummannaq, der oplever en større smittespredning.

Situationen håndteres som nu

Men med tilpasning af ressourcer kan befolkningen stadig få den nødvendige service fra kommunen, politiet og sundhedsvæsenet mener Palle Jerimiassen. Og en lukning af alkohol vil kun udskyde visse problematikker.

- Lukning af alkoholsalg vil kun rykke problemerne med omkring to uger. Det vil vi ikke gøre. Vi har erfaring der gør, at vi tilrettelægger vores arbejde, så der altid er service til borgerne. Vi følger stadig udviklingen tæt dagligt, især de steder, der er stor smittespredning, og jeg mener, vi har håndteret situationen godt, forklarer Palle Jerimiassen.

Han påpeger samtidig, at Avannaata Kommunia er en turistkommune, hvor der er flere, der arbejder i restaurationsbranchen. Et midlertidigt forbud mod udskænkning og salg af alkohol vil sætte helt stop for erhvervslivet i især Ilulissat, mens Naalakkersuisuts restriktioner for serveringsstederne kun sætter en håndbremse i gang.

- Vi har tiltro til, at myndighederne håndterer situationen godt. Hvis de på et tidspunkt vurderer, at vi nu er i fase fire og sætter flere restriktioner op, så vil vi selvfølgelig følge dem, siger han.