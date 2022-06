Fest i hele landet: Alle steder fejres nationaldagen

redaktion Søndag, 19. juni 2022 - 12:12

Her har vi prøvet at samle de 17 byers festligheder, og ud over de traditionelle elementer har nogle steder deres specielle traditioner.



I Nuuk skal den nye borgmester Avaaraq S. Olsen holde sin første offentlige tale, og den kommunale systue Kittat, der især er kendt for sine nationaldragter, kan fejre 40-års fødselsdag, hvilket markeres med kaffe og konkurrence i skindskrabning.

Traditionen tro er der flagoptog fra kommunen til Nuutoqaq, hvor alle mødes for at sende fangerne afsted på sælfangst og høre kanonsalut både fra land og fra Arktis Kommandos skib, lytte til korsang og taler. Derefter er der procession til kirken, hvor der er gudstjeneste.

På fodboldbanen ved Inussivik vil man lave verdens største paggaa, og i Illorput kan man prøve trommedans med Qilaat, hvis man har lyst til det.

Uddeling af kulturpris

I Katuaq uddeler naalakkersuisoq for kultur Peter Olsen selvstyrets kulturpris 2022, og alle er spændte på, hvem der får den i år.



I Paamiut starter dagen med flaghejsning, nationalsang og nationaldagstale af kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe-Marie Mogensen-Fontain efterfulgt af gudstjeneste. Derefter er der kaffemik og korsang og fællessalmer. Desuden er der sælfangstkonkurrence, og alle kan prøve vandcykel og havkajak ligesom der er underholdning, familiestafet og håndbold. Sælfangsten bliver tilberedt og der er fællesspisning også med flutes og pølser. Om aftenen er der præmier til vindere af dagens konkurrencer og dans og musik, inden nationaldagen slutter med fyrværkeri.

En masse aktiviteter

I Ittoqqortoormiit får hele byen mulighed for at være med fra morgenstunden.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ken Madsen holder tale og derefter er der kaffe, te og smørrebrød.

Ud over den traditionelle sælfangstkonkurrence er der også lystfiskerkonkurrence efter ulk. Og der fodboldkamp først mellem kvinderne og derefter mellem mændene. Om aftenen er der underholdning med dans og konkurrencer og dagen slutter med fyrværkeri.



I Tasiilaq er der traditionen tro kanonsalut fra morgenstunden. Derefter flaghejsning, nationalsang, tale af kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko og fælles morgenmad for alle byens indbyggere og selvfølgelig sælfangstkonkurrence samt gudstjeneste og mindehøjtidelighed.

Ved Ittimiini er der en masse aktiviteter om eftermiddagen med sang og musik. Der er konkurrence i sælflænsning, maskedans, trommedans og flere konkurrencer. Løb for børn og voksne, tovtrækning, kalattut arsaanneq, sækkeløb med videre afsluttende med en skattejagt. Dagen slutter om aftenen i hallen med sang og musik og dans, overrækkelse af præmier, sangkor og endelig fyrværkeri.

Qeqqata Kommunia

I Sisimiut er der også de traditionelle nationaldagselementer. Sælfangstkonkurrencen starter kl. 8, og Malik Berthelsen holder traditionen tro sin tale foran kommunekontoret lidt over ni flankeret af alle byens flag og faner.

Derefter er der kirkegang og kransenedlæggelse både ved kirkegården og ved mindesmærket for de skibbrudne.

Noget specielt er smykkefremstilling i Sannavik Savituut, ligesom der er bagedyst i Taseralik. Om eftermiddagen er der folkedanseopvisning i Taseralik og qajaq-opvisning ved Paaraarsuk efterfulgt af underholdning i Taseralik og dagen slutter med folkedans i forsamlingshuset om aftenen.



Også i Maniitsoq markeres dagen med de traditionelle aktiviteter. Viceborgmester Gedion Lyberth holder nationaldagstalen. Der er faneoptog, flaghejsning, nationalsang, fællessang og kransenedlæggelse. Politikerne skal besøge sygehus og alderdomshjem med sangkoret. Og så har foreningerne forskellige arrangementer på Linoralaks lille fodboldbane. Senere på dagen er der koncert og dansemik for både børn og voksne.



Avannaata Kommunia

I Ilulissat sker der mange ting hele dagen. Det starter med nationalsang, flaghejsning og taler af både borgmester Palle Jeremiassen og klubråd og elevråd. Som noget særlig synger Josef Lund Josefsen med Nick Poulsen. Der er desuden gudstjeneste med mindehøjtidelighed og fælles morgenmad samt sælfangstkonkurrence. Senere er der kajakopvisning, og ved museet er der danseforestilling og kajak og harpun udstilling.

Som noget specielt er der om eftermiddagen grill over for Isfjordscenteret, og der uddeles sælkød. Om eftermiddagen er der endvidere kulturpris og præmie til sælfangstkonkurrencen.

Derefter er der underholdning og musik og dans. Der arrangeres også en underholdende fodboldkamp mellem N-48 oldboys og fiskerne.

I Uummannaq er der også mange forskellige aktiviteter, der starter med flaghejsning og tale af kommunalbestyrelsesmedlem Elisabeth Nielsen, hvorefter der er nationalsang, gudstjeneste, sælfangst, kaffemik med videre. Der er qajaq-aktiviteter ved den gamle hytte, tale om sundhed og fritid, tildeling af kulturpris, sang og musik, og senere på dagen arrangerer brandvæsenet aktiviteter, der er Taekwon Do og Arctic Sport for børn. Og om aftenen er der folkedans og musik.

Ingen sælfangst i Upernavik

I Upernavik starter dagen også med flaghejsning og nationalsange samt tale af kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napâtôq efterfulgt af fælles kaffe og te. Der er endvidere morgenandagt og kransenedlæggelse samt kulturpris med sang af Aqqaluk Heilmann.

UB-83 arrangerer stafetløb. Senere er der Nationaldragtkonkurrence for både kvinder og mænd. Der er musik på havnen, og om aftenen er der folkedans for børn og voksne i forsamlingshuset.

Der er ikke sælfangstkonkurrence, fordi lokalbefolkningen mener, at sælen skal fredes i Upernavik i år, siger afdelingsleder i Upernavik Knud Kristiansen.

I Qaanaaq markeres dagen med flaghejsning, korsang og taler af borgmesteren, samt af de unge og af de ældre og med fest og folkedans i den lyse nat. Borgmester Palle Jeremiassens tale læses op af leder af borgerservice i Qaanaaq Panigpak Daorana.

Kujalleq

Nanortalik markerer dagen med sælfangst, flaghejsning, nationalsang og med tale af kommunalbestyrelsesmedlem Pipaluk L. Petersen, der også uddeler den lokale kulturpris. Der er fælles morgenmad for alle, gudstjeneste og kransenedlæggelse. I løbet af dagen er der musik og fælles spisning. Og så er der det specielle her, nemlig en bilist konkurrence.

Dagen slutter med fælles sang og musikalske indslag med Paninnguaq Jensen og dansemik.

I Narsaq er der også flaghejsning, nationalsang og gudstjeneste og kransenedlæggelse. På vegne af borgmesteren taler kommunalbestyrelsesmedlem Angutitsiaq Isbosethsen, der også uddeler kulturpris.

Der er sælfangstkonkurrence og flænsning af sæl efterfulgt af kajakopvisning med Benjamin Kielsen. I Kuukasik er der traditionel madlavning på bål og uddeling af sælkød og ørred, så folk skal bare tage en gryde med. Her er der konkurrence i bordtennis og grønlandsk fodbold. Om eftermiddagen og aftenen underholder byens musikere og spiller op til dans og dagen slutter med fyrværkeri.

I Qaqortoq er der ligesom andre steder flagoptog, flaghejsning, nationalsang og tale af borgmester Stine Egede samt fælles morgenmad og sælfangstkonkurrence. Det specielle ved Qaqortoq er gå eller løb rundt om storsøen Tasersuaq, og så er der Taekwon Do, qajaq-opvisning og Arctic Sport. Om aftenen er der uddeling af lokal kulturpris, musik ved Silamiut og dagen slutter med fyrværkeri.

Qeqertalik

I Aasiaat er der fra morgenstunden flaghejsning, fælles nationalsang og borgmester Ane Hansen holder talen. Traditionen tro er der kanonsalut uden for museet.

Faneoptog til kirken, hvor der er gudstjeneste og kransenedlæggelse, hvorefter der er fælles morgenmad. Sælfangstkonkurrence og opvisning af umiat ved stranden. Brandvæsnet har opvisning for børnene. Ved lufthavnsvejen laves der mad, man skal selv komme med gryde, og så kommer kommunen med kødet, og Johanne Wille spiller og synger.

Der uddeles kulturpris, og der er folkedans. Der er også Mette Blomsterberg kagekonkurrence, og Pitannguaq Alaufesen underholder. Han underholder også senere om aftenen i havnen.

I Kangaatsiaq starter dagen med flaghejsning, borgmester Ane Hansen taler, hvor efter der fælles nationalsang og morgenmad i forsamlingshuset, hvor der også uddeles kulturpris. Der er sælfangstkonkurrence og gudstjeneste. Senere på dagen er der kagekonkurrence i Minihallen.

Byens ældste kvinde hejser flaget. Der er tale af en politiker, hvorefter der er fællessang og morgenmad ved familiehuset. Derefter er der gudstjeneste og kransenedlæggelse ved ankeret for de faldne på havet. Derefter er de sælfangstkonkurrence og sælpartering i den gamle havn. Der vil være præmier til de tre første sælfangere. Om eftermiddagen er der underholdning ved den gamle havn. Randi og Mukku spiller og synger. Der er fælles spisning af medbragt mad ved grill samt leg og konkurrencer, og der overrækkes kulturpris. Om aftenen er der aktiviteter for børn og voksne ved museet og ved stranden, ligesom Randi og Mukku med band spiller og synger.

I Qeqertarsuaq starter dagen med procession med flag og bannere, hvor der er flaghejsning, national fællessang og kommunalbestyrelsesmedlem holder tale, hvorefter der er fællessang ved Alderdomshjemmet, kanonsalut og fælles morgenmad i medborgerhuset Inulik. Derefter er der uddeling af kulturpris efter fulgt af gudstjeneste og mindehøjtidleighed ved kirkegården. I museet åbnes udstillingen Qullissat Inui i anledning af 50 året for at bygen blev lukket. Om eftermiddagen er der flere aktiviteter på fodboldbanen med underholdning af Pavia Geisler, grønlandsk mad, kaffe og te og hoppeborg for børnene. Sælfangstkonkurrence om eftermiddagen efterfulgt af fodboldkampe for børn og for unge.