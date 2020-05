Feriefrirejse: Få betalt dit hotelophold

Redaktionen Mandag, 18. maj 2020 - 16:44

Naalakkersuisut og en række centrale fagforeninger, der administrerer feriefonde har netop indgået en aftale om, at hotelovernatninger for året 2020 bliver omfattet af ordningen vedrørende skattefrie feriefrirejser. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Feriefonde hos disse gælder:

AK

ASG

Kigut

IMAK

NPK

PK/PPK

SIK

SSK

TP

Normalt omfatter en skattefri feriefrirejse udelukkende transport fra tjenestestedet til København eller en anden destination i Grønland. Billetpris skal dog ikke overstige en retur-billet til København. Nu omfatter ordningen også hotelovernatninger, med samme beløbsgrænse som tidligere, lyder det.

- Med aftalen har det været vigtigt at sikre medlemmerne bedst mulige rammer for afholdelse af deres ferie. Flere medlemmer har udtrykt bekymring for at rejse til Danmark på grund af Corona. Muligheden for at anvende dele af rejsebeløbet til hotelovernatning i Grønland uden beskatning forbedrer derfor vore medlemmers feriemuligheder samtidig med, at det kommer det grønlandske turisterhverv til gode i en krisetid, lyder det fra samtlige organisationer, der har indgået aftalen.

Rejs i landet

Med den midlertidige ændring i reglerne, kan medlemmer overføre det beløb, der ellers skulle bruges til en rejse til København til en intern rejse i Grønland. Hvis turen er billigere, kan hel eller delvis hotelomkostninger dækkes af feriefonden.

- Jeg er glad for og stolt af, at vores organisationer og Naalakkersuisut kan stå sammen i denne for vort land økonomisk alvorlige stund. Med denne aftale sender vi et stærkt signal til vores turistbranche om solidaritet og sammenhold. Denne aftale er i sig selv et skridt på vejen mod en genetablering af turistsektoren i vores naturskønne land. Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at komme rundt langs vor langstrakte kyster. Jeg vil gerne rette en varm tak til organisationerne for deres imødekommenhed i sagen, siger Vittus Qujaukitsoq, naalakkersuisoq for finanser.

Aftalen gælder til den 31. december 2020, da aftaleparterne forventer, at det er i denne periode, hvor krisen vil være hårdest for turistaktørerne.