Ferieforslag tager højde for rensdyrjagt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. februar 2021 - 11:01

Skoleferieplaner kan dele vandene blandt politikerne i hovedstadskommunen. Men nu ligger der en plan for samtlige skoler i Kommuneqarfik Sermersooq, som udvalgspolitikerne skal tage endelig stilling til.

Forvaltningen for Børn og Skole har lavet forslag til ferieplaner for skoleåret 2021/2022 og disse har været i høring hos samtlige skoler og skolebestyrelser.

Særlige rammer

Nogle forhold skal være fælles gældende og et særligt forhold skal eksempelvis gælde for skolerne i Nuuk.

at alle kommunens skoler starter et skoleår i den samme uge

at alle kommunens skoler afslutter et skoleår, når der er forløbet mindst 200 og højest 240 undervisningsdage

at alle skoler i Nuuk har samme ferieplan

at alle andre skoler i kommunens byer og bygder tilpasser deres ferieplan til de lokale forhold og traditioner

Forvaltningsdirektør Lone Nukaaraq Møller oplyser i sin sagsfremstilling til udvalget, der skal mødes i dag klokken 14.00, at det har været vigtigt ”at imødekomme politikernes ønsker omkring mulighed for deltagelse i rensdyrjagt i efteråret for eleverne”.

To muligheder

- Forvaltningen har set på de to muligheder, nemlig tidligere efterårsferie eller senere skolestart, og har vurderet, at løsningen med en senere skolestart var bedre end en tidligere efterårsferie, idet sidstnævnte løsning ville betyde, at der bliver for langt imellem efterårsferie og juleferie. Den senere skolestart betyder, at der nu er hele to uger af august til rensdyrjagt, forklarer Lone Nukaaraq Møller.

Her ses forslaget til ferieplanen for byskolerne i Nuuk:

Forvaltningen Børn og Skole, Kommuneqarfik Sermersooq