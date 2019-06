Fem unge får støtte til udvekslingsophold

Redaktionen Onsdag, 26. juni 2019 - 10:23

- Vi ved med sikkerhed, at flersprogethed er grundlæggende for at forhøje uddannelsesniveauet i Grønland. Qeqqata Kommunia har derfor afsat støttemidler, så vi kan opnå, at de unge kan blive mere internationale og blive bedre til internationale sprog. Dermed håber vi, at flere unge i fremtiden rejser til andre lande, skriver kommunen i en pressemeddelelse og afslører:

- Vi er glade for, at kunne støtte fem unge fra Qeqqata Kommunia, der her til sommer skal rejse til Italien, Canada, USA, Portugal og Japan, hvor de skal på udvekslingsophold. De har hver især fået støtte på kr. 8.000.

Formanden for udvalget for kultur og skolevæsen, Evelyn Frederiksen, siger om ordningen:

- Når man starter med at have oplevelser for livet, henter man værktøjer til at blive international. Vi glæder os til at disse unge kommer tilbage og fortæller de andre unge om deres oplevelser med at være internationale og at have oplevet andre kulturer.