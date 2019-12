Fem personer er omkommet i vulkanudbrud i New Zealand

Ritzau Mandag, 09. december 2019 - 07:13

Mindst fem personer har mistet livet i et vulkanudbrud på øen White Island i New Zealand mandag.

Samtidig meldes op mod 20 personer kvæstet, og et ukendt antal mennesker savnes stadig.

Det oplyser vicepolitikommissær John Tims på et pressemøde mandag morgen dansk tid.

Han tilføjer, at de omkomne kommer fra "en række" forskellige lande.

Redningsmandskab nåede at bjærge 23 personer fra øen, hvoraf de fem nu altså meldes omkommet. Mange af de øvrige behandles for kvæstelser.

- En række personer har fået forbrændinger i forbindelse med vulkanudbruddet og er blevet bragt til hospitalet, siger John Tims.

Ifølge politiet er der stadig et ukendt antal mennesker på øen. Det er mandag morgen uvist, om de stadig er i live, oplyser det newzealandske politi.

Redningsmandskabet har forladt øen, da det er for farligt at opholde sig tæt på vulkanen.

- Øen er ustabil. Det er ikke sikkert for os at vende tilbage til øen. Det er vigtigt, at vi tænker på sikkerheden for de mennesker, der skal tilbage til øen, siger John Tims på mandagens pressemøde.

Den ubeboede vulkanø ligger omkring 50 kilometer fra østkysten af New Zealands nordlige ø.

Politiet har tidligere oplyst, at der befandt sig knap 50 mennesker på eller nær øen, da vulkanen gik i udbrud.

På pressemødet mandag aften lokal tid oplyste myndighederne, at der potentielt kan være op mod 27 savnede personer.

- Alle vores tanker går til dem, som er berørt på dette tidspunkt, sagde New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, på et pressemøde tidligere mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

New Zealands nationale katastrofeberedskab advarer om, at det er farligt at opholde sig i nærheden af vulkanen, der også kaldes Whakaari.

Ifølge Jacinda Ardern er nogle af de mennesker, der stadig befinder sig på White Island, udlændinge.

Vulkanen gik efter flere ugers rumlen i udbrud mandag eftermiddag kort efter klokken to lokal tid.

Ifølge Daily Mail bekræfter Judy Turner, der er borgmester i byen Whakatane på landets nordlige ø, at turister er kommet til skade i udbruddet.

Mange af de turister, der mandag besøgte White Island, er fra krydstogtskibet "Ovation of the Seas", der lagde til i havnen i Tauranga mandag morgen.

Havnechef Mark Cairns fortæller til New Zealand Herald, at størstedelen af de kvæstede angiveligt er gæster fra krydstogtskibet.

Pårørende til de tilskadekomne og savnede er samlet på kajen i Whakatane.

Optagelser fra et kamera, som er monteret på vulkanøen, viser folk, der går mod vulkanen, lige før den går i udbrud, skriver New Zealand Herald.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.

Mandag eftermiddag blev alarmniveauet hævet til fire, hvilket er det næsthøjeste trin på skalaen.

White Island er en såkaldt stratovulkan, som er opbygget af mange lag af lava.