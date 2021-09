Fem nye smittetilfælde fundet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. september 2021 - 12:19

Obs. smittetallet er nedjusteret fra fem til fire og tilbage til fem efter dialog med Coronasekretariatet.

De fire nye smittede er fundet i Nuuk og Sisimiut, og så er der også fundet en smittet i Maniitsoq. Den smittede i Maniitsoq arbejder i sundhedsvæsenet, hvilket Sermitsiaq.AG kunne fortælle onsdag eftermiddag.

Landslægeembedet hæfter sig ved, at der kun har været få nye smittede på trods af høj testaktivitet.

- Der er fundet to nye smittede i Nuuk og to i Sisimiut. I begge byer er de nye smittede fundet blandt kendte kontakter til allerede kendte smittede.

- Smitten er fortsat begrænset til personer med forbindelse til en daginstitution og tre skoleklasser på en skole i midtbyen, skriver Landslægeembedet.

Maniitsoq-medarbejder muligvis smittet af patient

Embedet oplyser også, at der den 8. september er analyseret ca. 670 tests fra Nuuk og godt 200 fra Sisimiut.

Med hensyn til en smittet medarbejder ved sundhedsvæsenet i Maniitsoq oplyser Landslægeembedet, at ud fra de hidtidige undersøgelser er det overvejende sandsynligt, at vedkommende er blevet smittet af en patient:

- Der er ved at blive gennemført en undersøgelse med henblik på at finde smittekilden for om muligt at forhindre et udbrud af smitte i byen, skriver embedet.

Onsdag var der for første gang et stort hop op i antallet af nye smittede, da myndighederne meldte om 17 smittede i Nuuk.