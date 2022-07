Fem hold er klar til GM i fodbold

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 25. juli 2022 - 10:33

Weekenden har budt på kvalifikationsturneringer for VM i fodbold flere steder i landet.

Tre hold spillede for den ene GM-plads i Nordgrønland. Det var FC Malamuk fra Uummannaq, N-71 fra Nuussuaq samt UB-83 fra Upernavik.

Upernavik-holdet klarer skærerne

Alle tre hold spillede mod hinanden, hvor holdet med de fleste point booker billetten til mesterskaberne. Her blev UB-83 de helt store vindere ved at besejre deres modstandere med henholdsvis 4-3 over FC Malamuk og 8-1 over N-71.

Fra Diskobugten er G-44 fra Qeqertarsuaq ligeledes klar til grønlandsmesterskaberne, efter at have vundet over T-41 fra Aasiaat i et dobbeltopgør. Den første kamp vandt Qeqertarsuaq-holdet med 2-0, mens det blev til hele 8-1 i den sidste kamp.

To Nuuk-hold

Fem hold deltog ved kvalifikationsturneringen i Nuuk. Det var FC Nuuk, B-67, IT-79, Nagtoralik fra Paamiut samt NÛK.

B-67 sluttede som vinder af kvalifikationsturneringen med 12 point, og kvalificerer sig dermed til grønlandsmesterskaberne. IT-79 er ligeledes klar til slutrunden, da holdet blev nummer to. Kuluk Hermann fra Nagtoralik blev topscorer med syv mål i kvalifikationsturneringen.

Nagdlunguak' fra Ilulissat er som værtsklub klar til mesterskaberne, mens der stadig mangler at blive afholdt kvalifikartionsturneringer i Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia, hvor de sidste hold skal findes.

Grønlandsmesterskaberne afholdes altså i Ilulissat i uge 32.