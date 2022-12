Fem finalister: Hvilken forsker har de bedste talegaver?

Kassaaluk Kristensen Søndag, 18. december 2022 - 14:02

- For 50 år siden var type 2-diabetes meget sjælden i Grønland. Nylige epidemiologiske undersøgelser har fundet en høj forekomst af diabetes blandt grønlændere sammenlignet med andre inuit-populationer i Canada og Alaska.

Sådan lyder starten af en nyere forskning omkring diabetes i Grønland. Artikler omkring forskning i Grønland, skrevet af forskere, kan nogle gange være tørre, og i værste tilfælde været så kludret, at det bliver svært for den almene borger at forstå.

Det ønsker Arctic Hub at ændre, og sætter i en konkurrence, Paasisavut, fokus på forskernes mulighed for at forbedre deres formidlingsevner.

Arctic Hubs ekspertpanel har nu behandlet alle deltageres input til konkurrencen, og fem finalister er nu fundet:

- Det er dejligt at se, at så mange forskere gerne vil give deres viden og resultater videre til befolkningen. Nu håber vi, at Paasisavut kan hjælpe de fem finalister med at nå ud til et bredt publikum, siger sekretariatsleder i Arctic Hub, Anne-Sofie Skjervedal.

Bæredygtig krydstogtsturisme og synsproblemer

Vinderen, som bliver den forsker, der er bedst til at fortælle om sine forskningsresultater bliver fundet i en live-show 1. marts 2023. Vinderen vil modtage et pengebeløb på 25.000 kroner, som er sponsoreret af Brugseni, oplyser Arctic Hub.

De fem finalister er: