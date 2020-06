Fejlslagen makrelsæson koster fiskeriselskab dyrt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. juni 2020 - 08:05

Selskabet har for få dage siden afleveret sit 2019-regnskab, hvor årsresultatet landede på minus 20 millioner kroner. Året før formåede selskabet at levere et overskud på knap 17,5 millioner kroner.

Egenkapital på minus 168 mio. kr.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at årsresultatet ”ikke er tilfredsstillende”, men selv om selskabet har oparbejdet en negativ egenkapital på 168 millioner kroner, mener man, at selskabets fremtidsudsigter er positive.

- Selskabets resultater har været positive i de foregående år. De i 2020 gennemførte fusioner taget i betragtning, samt indføringen af selskabets nye trawler i 2020, gør at selskabets fremtidsudsigter er positive. Selskabets långivere har endvidere tilkendegivet fortsat finansiel støtte til selskabet, hvorfor der ikke er grund til at betvivle selskabets fortsatte udvikling, drift og fremtidige virke, står der i beretningen.

Struktur og drift optimeret

Ledelsen peger desuden på, at man i år har fusioneret selskabets to datterselskaber ind i moderselskabet og optimeret selskabets struktur og drift.

2019-nøgletal Omsætning: 243 mio. kr. Bruttofortjeneste: 91 mio. kr. Resultat før skat: -18 mio. kr. Årets resultat: -20,7 mio. kr. Balance: 416 mio. kr. Egenkapital: -168,2 mio. kr.

- Selskabet opererer med en stabil torskekvote i Østgrønland, samt en stabil andel af de pelagiske kvoter i Grønland, hvilket fremadrettet vil forbedre både driftsresultatet og resultat før skat. Ligeledes forventes det, at aktiviteterne i Nanortalik fortsat udvikler sig gunstigt, som følge af selskabets investeringer i optøningsanlæg, samt heraf følgende stabilitet i produktionen. Det er ledelsens forventning, at de foretagende investeringer i drift og materiel samt de gennemførte konsolideringer mv. vil resultere i fremtidige driftsoverskud, som medfører, at selskabet bruger sit skatteaktiv, lyder det.

Revisionspåtegning

At ledelsesberetningen omtaler muligheden for at udnytte et skatteaktiv på 41 millioner kroner skyldes, at revisionen har taget et forbehold. Således skriver statsautoriseret revisor Allan Pedersen fra Deloitte:

- Der er i balancen for koncernen og moderselskabet pr. 31.12. 2019 indregnet udskudt skatteaktiv med 41 mio.kr. Vi har ikke modtaget dokumentation for, at det udskudte skatteaktiv kan udnyttes inden for 5 år og tager derfor forebehold for værdien af den indregnede udskudte skatteaktiv.

To ud af bestyrelsen

Direktør i selskabet er Malakias Jens Daniel Andreassen som sammen med Magnus Helgi Arnason er trådt ud af bestyrelsen, som i dag består af fem personer: