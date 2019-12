Fejl og mangler i halvdelen af sagerne

Redaktionen Onsdag, 11. december 2019 - 16:43

Det er altid lidt af en gyser, når revisorerne støver rundt på de kommunale kontorer og forsøger at danne sig et overblik over, hvordan det står til med at styre økonomien og holde tjek på love og regler.

Det skriver avisen AG.

Hos Qeqqata Kommunia har den årlige gennemgang ført til revisionsberetninger med en del røde streger og kritiske kommentarer. Det fremgår af en oversigt, som kommunalbestyrelsen har modtaget og hvor »BDO-kontrollanterne” slår ned på fejl og mangler.

Revisorerne skriver blandt andet i beretningen, at der udbetales pensioner til personer, som tilsyneladende slet ikke er berettiget til at modtage støtte.

- Vi har således konstateret udbetaling af alderspension hvor indkomsten indikerer, at pågældende ikke er berettiget til alderspension eller, at alderspension er udbetalt med et for højt beløb, skriver revisorerne med denne yderligere formaning:

- Samme forhold var gældende ved gennemgangen i 2016 og vi skal derfor anbefale, at forretningsgangen implementeres i pensionsafdelingen.

