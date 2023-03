Fejl i vejledning fra Det Grønlandske Hus har kostet Dennis en uddannelse

Merete Lindstrøm Mandag, 13. marts 2023 - 11:46

- Jeg valgte filmskolen i Norge istedet for Danmark, fordi jeg har oplevet stor forskelsbehandling som Grønlænder i Danmark. Oveni valgte jeg at studere i udlandet, fordi jeg gerne vil styrke Grønlands samarbejde med udlandet indenfor filmindustrien.

Sådan fortæller 28-årige Dennis Møller, som håber, at hans historie kan forebygge at lignende sker for andre grønlandske studerende.

Beslutningen om uddannelse i Norge skulle blive dyr for Dennis Møller.

Forkerte oplysninger fra studievejleder

Hans studievejleder i Det Grønlandske Hus i København skrev i maj 2022, at Dennis Møllers ansøgning om betaling af undervisningsgebyret var godkendt af Naalakkersuisut.

- Du har ret til at få betalt 75 procent af din uddannelse, og har så mulighed for at låne pengene til de sidste 25 procent. Du skal bede universitet sende mig en internation faktura på de 75 procent direkte til mig, så betaler jeg herfra (…) Du skal selv sørge for, og betale for bolig under uddannelsen.

- Jeg er din vejleder, og du er altid velkommen til at kontakte mig.

Sermitsiaq.AG er i besiddelse af afgørelsen fra Naalakkersuisut, hvor der i modsætning til skrivelsen fra vejlederen står, at man ikke kan dække uddannelsesgebyret, da uddannelsen ikke er støtteberettiget.

Lægger sig fladt ned og beklager

Vejlederen fra det grønlandske hus har lagt sig fladt ned og erkendt, at hele misæren skyldes hendes fejltolkning og vejledning. Hun skriver i en mail til Dennis:

- Er virkelige oprigtig ked af det, Dennis, det er min fejl, hvilket jeg beklager dybt. Som der står i dispensationsafgørelsen af 29.marts 2022, fremgår det på side 3, at du ikke kan få dækket undervisningsafgiften.

Dennis er altså i god tro rejst til Norge og påbegyndt sin drømmeuddannelse efter sommerferien sidste år.

Nu er han smidt ud af skolen, fordi selvstyret som de rigtignok har skrevet i afgørelsen ikke betaler de godt 40.000 kroner, det koster pr semester at gå på uddannelsen.

Ingen hjælp at hente

Beskeden til Dennis er, at han kan få betalt en flybillet hjem og at han skal tilbagebetale sin SU for januar, da han ikke er studerende mere.

Direktøren i det Grønlandske Hus i København, Leise Johnsen, nægter at stille op til interview om sagen og om ansvaret for at give korrekt rådgivning til grønlandske studerende. Sermitsiaq.AG ville gerne have spurgt hende om ikke institutionen Det Grønlandske Hus har et ansvar for at hjælpe en studerende, som er i knibe på grund af deres fejl i vejledningen.

Dennis Møller arbejder fortsat på at komme videre med sin uddannelse i Norge med hjælp fra en advokat