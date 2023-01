Fejl i satellitantenne i Tasiilaq fundet – Tusass arbejder på en løsning

Redaktionen Lørdag, 14. januar 2023 - 13:27

Tusass oplever udfordringer på telefoniforbindelser i Tasiilaq og bygder. Fejlen er fundet, og Tusass’ teknikere arbejder på at løse problemet nu.

- Der er fundet et fejl på antennen i Tasiilaq som forårsager dårlige forbindelser til hele Tasiilaq området. Teknikerne er på sagen og der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlen, skriver Tusass på sin hjemmeside.

Dårligere forbindelser gør, at det kan være en udfordring for borgere i Tasiilaq og bygder at ringe ud og modtage opkald.

Grønlands Politi opfordrer derfor borgere i Tasiilaq og omegn at tage fysisk hen til politistationen ved behov, hvis de ikke har mobilforbindelser.

- Tusass melder, at der er problemer med satellitforbindelserne i Østgrønland, hvilket giver driftsforstyrrelser på telefoni og internet i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Skal du have fat på politiet, kan du henvende dig på den lokale politistation, skriver Grønlands Politi på deres Facebookside.

Borgere med mobildækning kan ringe til vagtcentralen på 70 14 48 som sædvanligt.

Forringet dækning i længere periode

Det er ikke kun på telefonifronten, at der er udfordringer med forbindelser i Østgrønland. Også internetforbindelsen har været forringet siden i starten af november.

Problemet på internetforbindelserne er lokaliseret af Tusass, hvor teknikere arbejder på at løse problemet.