Fejl i betalingssystemet: Virksomheder og borgere bliver trukket i løn

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 16. marts 2022 - 15:45

Det er ikke kun i Kommuneqarfik Sermersooq, at der er udfordringer med betalingssystemet.

Flere hundrede regninger er ikke blevet sendt i januar, februar og marts. Det handler om 1.360 regninger i renovation og 400 regninger til betaling af daginstitution. Borgere og virksomheder i Kujalleq har oplevet at blive trukket i løn uden at have modtaget en regning fra kommunen.

- Der er ikke blevet sendt renovationsregninger ud i januar måned.Vi arbejder på højt tryk på at finde en løsning. Lige nu vil vi sende regningerne manuelt, så borgerne kan få deres regninger, forklarer økonomichef i Kommune Kujalleq, Kim Rosendahl.

Han fortæller, at regningerne som nu bliver printet og sendt til modtagerne skulle have været sendt elektronisk i samarbejde med Nets i Danmark. Denne procedure er ikke sket for de 1.760 regninger.

Prøvet af løse problemet siden februar

Kommunen har prøvet af løse problemet siden februar måned, da kommunen opdagede at virksomhederne og borgerne bliver trukket i lønnen uden at have modtaget en regning.

- Økonomiafdelingen har arbejdet på at få løst udfordringen i samarbejde med Fælles offentlig IT i Nuuk samt Fjuiitsu i Danmark, således samme problemer ikke sker fremover, understreger økonomichefen og fortsætter:

- Personalet i Kommune Kujalleq, er i gang med at få printet og pakket de ovennævnte manglede 1.760 fakturaer og samtidig i gang med at finde løsning på de allerede fremsendte restancer, der er endt hos inddrivelsen, siger Kim Rosendahl.

Kommune Kujalleq og personalet beklager overfor borgere og virksomheder som er blevet ramt af tekniske problemer og håber at alt bliver løst i den nærmeste fremtid. Kommunen håber også på en problemfri overgang til E-boks systemet, når det kommer i drift.