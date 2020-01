Fejl i 1.000 pensionssager

Redaktionen Søndag, 19. januar 2020 - 09:06

Omkring 1.000 personer har modtaget et skattekort med en forkert trækprocent i forbindelse med manglende indbetaling til den obligatoriske pensionsordning.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I alt mere end 6.000 borgere har fået hævet skatteprocenten som følge af manglende indbetaling til pensionsordningen.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq oplyser til avisen Sermitsiaq, at skattestyrelsen er i gang med at få rettet så hurtigt som muligt:

– Generelt erfarer Skattestyrelsen, at anslået hver 5. indberetning fra arbejdsgiverne er behæftet med fejl. Med andre ord: En del af de personer, der har fået brev om, at de ikke har indbetalt den nødvendige pensionsopsparing, har mulighed for at få rettet dette ved henvendelse til Skattestyrelsen.

Og det er ikke den eneste fejl, der er sket.

- Det er korrekt, at såfremt en borgers manglende pensionsopsparingsforpligtelse ikke overstiger 1.000 kroner, vil Skattestyrelsen ikke hæve trækprocenten. At det desværre er sket denne gang i ordningens opstart, er en fejl, som Skattestyrelsen arbejder på højtryk for at få løst hurtigst muligt. Såfremt borgerens manglende pensionsopsparing overstiger de 1.000 kroner, kan Skattestyrelsen hæve trækprocenten. Borgeren vil da blive opkrævet det fulde beløb, og ikke kun den del af beløbet, der overstiger 1.000 kroner, siger Naalakkersuisoq for finanser,

Når det manglende beløb er blevet indbetalt, har man mulighed for få rettet sit skattekort for resten af året.

