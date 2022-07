Redaktionen Lørdag, 23. juli 2022 - 14:03

Der var syv firmaer fra Grønland, som for første gang var nominerede til den nordiske fødevaremesse Embla Nordic Food Award inden for hver deres kategori i Oslo den 20. juni.

Der var dog ingen grønlandske firmaer blandt vinderne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Miki Siegstad fra Igapall var med i Oslo og siger bagefter, at det virkelig var en fed oplevelse.

Igapall var nomineret i Nordic Food for Many (der betyder nordisk mad for mange). Salik Parbst Frederiksen og Miki Siegstad har rejst rundt i Grønland og udforsket de lokale råvarer og har udfordret, udviklet og plejet madkulturforskellene i landet. De har udviklet nye og innovative madoplevelseskoncepter med fokus på lokale fødevareproducenter og iværksættere. Ved deres pop-up arrangementer har de tilberedt lokal og meningsfuld mad og skabt en madkulturel sammenhæng mellem mange mennesker i Grønland, fremgår det af nomineringen.

Miki Siegstad siger om oplevelsen, at der var fedt at møde masser af spændende og travle folk, med samme interesser.

­- Selvom vi ikke vandt nogen pris, var det stadig sjovt at være med til det.

- Vi er virkelig glad for, at vi blev nomineret til Nordic Embla Food Awards. Det giver os mere motivation for at fortsætte med vores projekt, siger han og tilføjer:

- Vi blev modtaget rigtig godt. Der var mange, som var meget interesseret i vores Igapall projekt og synes, at det er et fedt koncept.

