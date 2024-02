FBI-informant løj om Biden og søn med russisk hjælp

Ritzau Onsdag, 21. februar 2024 - 07:03

En FBI-informant, som anklages for at have fremsat løgne om præsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, er blevet fodret med falske oplysninger fra Ruslands efterretningstjeneste.

Det siger amerikanske statsanklagere.

Manden, som er anklaget for at have fremsat de falske anklager, er den 43-årige Alexander Smirnov, som blev anholdt i Las Vegas onsdag i sidste uge.

Han skal ifølge anklagerne have givet falske oplysninger til FBI-agenter om, at chefer i det ukrainske energiforetagende Burisma skulle have påstået, at de havde hyret Hunter Biden til at "beskytte dem, gennem sin far, fra alle mulige slags problemer."

Smirnov har ifølge anklagerne også løjet om, at Burisma-cheferne skal have betalt fem millioner dollar - omkring 35 millioner kroner - hver til Joe Biden og Hunter Biden, mens Joe Biden var vicepræsident.

"Omfattende kontakt"

Ved et retsmøde tirsdag sagde amerikanske statsanklagere, at Smirnov under en afhøring havde oplyst, at personer med forbindelser til den russiske efterretningstjeneste var involveret i sagen.

Anklagerne hævdede, at der havde været nylige og omfattende kontakter mellem Smirnov og disse personer, og at Smirnov havde haft til hensigt at møde en af personerne på en udlandsrejse.

Smirnovs udtalelser har haft central betydning for de korruptionsanklager, som republikanske kongresmedlemmer har rettet mod den amerikanske præsident og hans søn. Hidtil er det ikke lykkedes for Republikanerne at fremlægge nogle beviser mod Biden.

Sagen mod Smirnov føres af den særlige efterforsker David Weiss.

Risikerer op til 25 års fængsel

Smirnov er anklaget for at have afgivet falsk forklaring og for at "skabe en falsk og fiktiv fortælling" i forbindelse med en FBI-efterforskning.

Smirnov blev anholdt onsdag i lufthavnen Harry Reid International i storbyen Las Vegas i den amerikanske delstat Nevada. Her var han netop vendt tilbage til USA efter at have været i udlandet.

Hvis Smirnov dømmes skyldig i sagen risikerer han op til 25 års fængsel.

Selskabet Burisma og Hunter Bidens rolle i det kom under lup, efter at blandt andet den tidligere præsident Donald Trump hævdede, at Joe Biden på uretmæssig vis havde forsøgt at pleje sin søns forretningsinteresser i Ukraine.

Det Hvide Hus har afvist de påstande.

Hunter Biden sad i Burismas bestyrelse fra 2014 til 2019. I nogle af de år tjente hans far som vicepræsident under tidligere præsident Barack Obama.

