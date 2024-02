Fattigdom: Ulighed kan vokse

Jette Andersen Onsdag, 07. februar 2024 - 10:00

Inflationen kører kun en vej. Op. Vi kan se frem til endnu flere stigninger på hverdagsvarer. Nuuk Imeq er på alles munde for tiden, fordi borgerne er blevet chokeret over priserne på det ellers længeventede større udvalg af øl og læskedrikke.

Det skriver avisen AG.

En desperat stemning er begyndt at sprede sig i samfundet. Det er for rigtig mange svært nok, at få pengene til at køre rundt i en husholdning, men ifølge Økonomisk Råd bliver det ikke bedre i år.

AG har haft fat i leder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd, Steven Arnfjord, for at høre, hvad fattigdom gør ved folk. Han præciserer, at der er forskellige grader af fattigdom, men den største gruppe, er dem, der er relativt fattige.

Det er her, hvor man er opvokset i et hjem, hvor ressourcerne er små. Mor og far har aldrig haft et stærkt forhold til arbejdsmarkedet og derfor ikke har haft penge. Hvor forventningen af indkomst er offentlige overførelser, som social hjælp, julehjælp eller maduddeling.

Læs hele artiklen i denne uges udgave af AG. Få adgang her: