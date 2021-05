Fastsættelse af fiskepriser er ikke Naalakkersuisuts opgave

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 07. maj 2021 - 14:39

Under valgkampen blev der lovet bedre vilkår til fiskerne og i det nye Naalakkersuisuts koalitionsaftale kan man læse, at man vil optimere muligheden for salg af vores fisk.

Men i forhold til priserne understreger den nye Naalakkersuisoq for fiskeri, at han og departementet for Fiskeri og Fangts, Aqqaluaq B. Egede, ikke kan indgå aftaler om prissætning af fiskeprodukter i Grønland.

De lokale eller regionale indhandlingspriser, der er på de enkelte fiskeprodukter i Grønland, herunder de kvalitets- og størrelseskategorier der er gældende, fastsættes af fiskeriets aktører, skriver Departementet for Fiskeri og Fangst.

Aqqaluaq B. Egede understreger, at han følger fiskeriet intenst og at han glæder sig til at samarbejde med organisationer og fiskerierhvervet.