Fastelavn i Narsaq

John Rasmussen Mandag, 04. marts 2019 - 13:20

I fredags lagde børnehaven Narsarmiutaq ud med tøndeslagning for de små poder, og søndag formiddag var det så KNI Pilersuisoq der inviterede. Søndag over middag var turen kommet til Brugseni, og senere om eftermiddagen holdt brandmandsforeningen fastelavn i forsamlingshuset, hvilket skulle have været noget af et tilløbsstykke.

Og endelig mandag morgen sluttede Narsap Atruarfia af med tøndeslagning for skolens elever.

Brugseni Narsaq havde delt deltagerne op i aldersgrupper, med en lille tønde til børn under 5 år. Derefter en tønde til de 6 til 10-årige, og endelig en tønde til de ældste elever over 11 år. Som noget nyt var der også ophængt en seniortønde, hvor barnlige sjæle blandt butikkens kunder, kunne få afløb for deres legetrang.

Det var medlemmer af Brugsens lokalbestyrelse der stod for arrangementet, og det var også dem der bagefter uddelte et glas varm kakao til alle deltagerne, sammen med en fastelavnsbolle.