Fartøjsfiskeriet i dyb krise i Uummannaq-området

Redaktionen Lørdag, 20. november 2021 - 13:59

I slutningen af oktober udtrykte Naalakkersuisut bekymring for fiskeriets udvikling i forvaltningsområde 47, som består af områderne Uummannaq, Upernavik og Diskobugten, da der er opstået behov for en reform af fiskeriet efter hellefisk i forvaltningsområdet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ifølge Naalakkersuisut består en del af udfordringerne i det nuværende kvotefordelingssystem, hvor kvoten fordeles mellem fartøjer og joller.

I midten af oktober valgte Naalakkersuisut at lukke for det kystnære fiskeri efter hellefisk for jollesegmentet i Upernavikområdet, fordi månedskvoten for oktober var opbrugt.

Naalakkersuisut måtte efterfølgende forhøje kvoten med 900 tons i Upernavik, så fiskeriet for jollesegmentet kan fortsætte.

Men allerede 8. november besluttede Naalakkersuisut også at stoppe for det kystnære fiskeri efter hellefisk i fartøjs-segmentet i Uummannaq-området, da fartøjskvoten, som er afsat til Uummannaq-området, var opfisket.

Store konsekvenser

Fartøjsejer Karl Markussen fra Uummannaq er formand for Qaleralinniat Peqatigiiffiat, QP, som er en forening, hvis medlemmer består af ejere af fartøjer over seks meter i Uummannaq-området. Han har stadig en resterende IOK på omkring 88 tons hellefisk for dette år, som han ikke kan fange i Uummannaq-området.

– Den nuværende situation er fuldstændig uacceptabel. Situationen er opstået udelukkende fordi, at mange fartøjer fra andre egne er kommet til Uummannaq-området for at fiske, og det har nu fået meget store konsekvenser for hele fiskerierhvervet i Uummannaq og bygderne.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: