Fartgrænser ensrettes i hele landet fra nytår

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 19. december 2023 - 14:58

Nu får alle kommuner i Grønland samme hastighedsbegrænsninger. Beslutningen omfatter alle køretøjer som biler, lastbiler, busser, ATV’er, snescootere og knallerter med videre.

Fælles hastighedsbegrænsninger betyder, at alle bilister og færdselskørere følger det samme regelsæt, uanset hvilken kommune de er i fra 1. januar 2024.

Der har ikke været fælles hastighedsbegrænsninger i kommunerne siden kommunalreformen 2009, altså for 14 år siden.

-Det var et stort ønske for os i Grønlands Politi, at vi igen fik et fælles regelsæt, der gælder, uanset om man er i nord, syd, øst eller vest. Det gør det nemmere og mere gennemskueligt for både borgere og myndigheder. Derfor er jeg også glad for, at kommunerne har taget godt imod vores ønske og samarbejdet med os om at lave et fælles regelsæt, siger politidirektør i Grønlands Politi, Bjørn Tegner Bay i en pressemeddelelse.

Reglerne

Siden kommunalreformen har hver kommunen selv fastsat fartgrænser på færdselsområdet ved skiltning.

De nye regler er således:

40 km/t inden for bebyggede områder og ud til en afstand af 500 meter fra disse.

40 km/t på anlagte veje og på fast benyttede spor mv. uden for områder nævnt under nr. 1

60 km/t på de under nr. 1 og nr. 2 nævnte områder, veje, spor mv., hvor denne hastighedsbegrænsning er markeret ved skiltning.

Kommuner kan stadigvæk skilte med hastighedsgrænser, som er mindre end dem, der fremgår af bekendtgørelsen.