Fare for at supermarkeder i EU vil boykotter makrel

Redaktionen Søndag, 10. november 2019 - 10:53

Makrel med det blå MSC miljømærke har i det senere år været et efterspurgt produkt i europæiske supermarkeder og på restauranter.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Flere og flere forbrugere efterspørger fisk, der er fanget bæredygtigt. Miljømærket er en garanti for, at makrellen er fanget bæredygtigt i et certificeret fiskeri.

De store tyske, engelske og hollandske supermarkedskæder er førende i detailbranchen på at markedsføre bæredygtige fisk. For eksempel har Lidl og Aldi i Tyskland en politik om, at de så vidt muligt kun sælger MSC-certificeret fisk.

Men efter at MSC-certificering af alle makrelfiskerier – og produkter fra Nordat- lanten tidligere i år er blevet suspenderet på ubestemt tid, er der i fiskebranchen frygt for, hvad der vil ske på markederne.

Den verserende tvist mellem blandt andre Grønland og EU-Færøerne-Norge om kvoterne i Nordatlanten kan føre til at supermarkederne helt fjerner makrel fra hylderne.

Det er vurderingen i fiskeindustrien i blandt andet Danmark og på Færøerne.

Læs mere om sagen i avisen Sermitsiaq. Du kan få adgang til avisen gennem linket her: