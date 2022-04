Fare for Salmonella i Kinder-produkter

Merete Lindstrøm Torsdag, 07. april 2022 - 10:37

Hvis påskechokoladen allerede er købt, så tjek lige om det er den type, der nu er tilbagekaldt på grund af risiko for Salmonella i produkterne.

Det er et hygiejneproblem hos en specifik udenlandsk producent der er tale om. Det skriver Sundhedsstyrelsen.

Symptomerne ved indtagelse af Salmonella er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og måske kvalme og opkast. Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger. Hvis sygdommen bliver alvorlig eller varer længe, kan du kontakte egen læge eller lægevagten.

Der er gennem tiden beskrevet flere sygdomsudbrud som følge af Salmonellabakterier i chokoladeprodukter. Salmonellabakterier findes normalt i tarmen hos dyr og kan derfra – via f.eks. gødning eller forurenet vand – komme på vegetabilske produkter som f.eks. kakao, der så efterfølgende anvendes i fremstillingen af chokoladeprodukter.

Særlig kritisk i chokolade

Forekomst af Salmonella i chokolade er særligt kritisk, da det høje fedtindhold i chokoladen vil være en beskyttende faktor for Salmonellabakterier ved passagen gennem mavesyren. Dette betyder samtidigt, at den infektive dosis af bakterien reduceres betydeligt, da selv få Salmonellabakterier i chokoladen vil have en større chance for at passere maven uskadt, og derefter kunne forårsage en infektion i tarmsystemet. Dette forhold er især kritisk, når der er tale om chokoladeprodukter markedsført direkte til børn, skriver Sundhedsstyrelsen.



Råd til forbrugere:

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

khkjk