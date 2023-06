Far og søn sejlede fra Aasiaat til fodboldcamp: - Har udviklet sig meget

Søren Olsvig, træner af børnene i T-41 i Aasiaat og sønnen Anda G. Olsvig fik mulighed for at deltage til FCKs fodboldcamp i Nuuk. Vi har fået en masse viden om fodbold, siger faderen.

Kassaaluk Kristensen Søndag, 25. juni 2023 - 14:40

Fire dages intens fodboldtræning er overstået for Anda G. Olsvig på otte år. Han har sammen med sin familie, far, mor og bror sejlet fra Aasiaat til Nuuk i egen båd, så Anda G. Olsvig kan deltage ved FCK og B-67’s fodboldcamp 19.-22. juni.

- Vi kan allerede godt se, at han har udviklet sig meget i løbet af de fire dage. Både ved forsvar, angreb og ved afslutninger. Han siger selv, at han har nydt træningsdagene, og jeg kan se, at han har engageret sig meget, fortæller Anda G. Olsvigs far, Søren Olsvig til Sermitsiaq.AG.

Anda G. Olsvig er en af de 150 børn i alderen 7-13 år, der har deltaget i en fodboldcamp, trænet af F.C. Københavns otte trænere.

F.C. Københavns leder af klubsamarbejde, Anders Hall Toft oplyser, at FCK har en stor interesse i at udvikle samarbejdet og inspirere B-67 til at gennemføre mere effektive træninger af børn:

- Her handler det rigtig meget om god og anerkendende pædagogik, hvor vi skal være i øjenhøjde med børnene samt sørge for, at alle børn har en god oplevelse. Samtidig skal børnene indgå i øvelser, hvor de får mange boldberøringer, har et højt aktivitetsniveau og indgår i sociale fællesskaber på tværs af hinanden, fortæller Anders Hall Toft.

Kilden spredes til kysten

Børn fra Nuuk, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq har deltaget i fodboldcampen. For at gøre gebyret billigere for deltagerne, har FCK’s trænere valgt at frasige sig løn under campen. Men det er ikke kun børnene, der bliver trænet, også klubbernes trænere får mulighed for at blive inspireret. Søren Olsvig var blandt trænere, der fungerede som assisterende træner under ugen:

- Det er rigtig godt at få inspiration om, hvordan jeg kan aktivere børnene mere, når vi spiller fodbold. At sætte teorien i praksis og bevægelse giver mig flere brugbare redskaber til at udvikle fodbolden hjemme i Aasiaat, fortæller Søren Olsvig, der er træner for U7 og U9 hos T-41 i Aasiaat.

LÆS OGSÅ: FCK-trænere er rejst til Nuuk for at undervise på fodboldskole

Også B-67-trænere har fungeret som assistenttrænere under campen.

Anders Hall Toft fra FCK påpeger, at klubben har lagt mærke til, at børnene har stor lyst til at spille fodbold.

Spark til bold er interessant

Det kan Søren Olsvig nikke genkendende til om sin søn:

- Han har spillet fodbold de sidste to år. Vi har helt sikkert fået udbytte af denne uge alle sammen. Min søn har lært en masse om fodbold som han kan bygge videre på, siger Søren Olsvig.

Foruden fodboldcampen vil FCK gennemføre et lederkursus for B-67 i næste uge, så de kan have redskaber til at udvikle børnenes fodboldegenskaber endnu mere.