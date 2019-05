Fantastisk!: Grønland er i semifinalen

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 31. maj 2019 - 08:11

Grønland booker billet til semifinalen ved VM-kvalifikationsturneringen Norca, efter en yderst dramatisk håndbolddag.

Det sker efter, at holdet besejrede Canada med hele 24 mål, 45-21. De grønlandske spillere viste klasse og mod i kampen, og der var en stor klasseforskel.

Men det var langt fra afgjort, om de grønlandske kvinder kunne nå en semifinaleplads, efter deres overbevisende sejr.

Skæbnekamp

Alt afhang af kampen mellem Cuba og USA, der startede efter Grønlands match. Resultatet af kampen skulle afgøre Grønlands videre skæbne i turneringen.

Cuba skulle nemlig vinde kampen mod USA, hvis de grønlandske håndboldkvinder skulle have chance for videre avancement. Og ikke nok med det, skulle det cubanske hold vinde med mindst fem mål, fordi målforskel mellem Grønland og USA skulle afgøre, hvilket hold skulle videre i turneringen. For i den første gruppekamp tirsdag, spillede Grønland og USA uafgjort, 22-22.

Det så ellers sort ud for Grønlands videre skæbne, da pausefløjten lød. Der førte Cuba med kun ét mål, 12-11.

Går videre med bedre målscore

Derfor blev der bidt negle og krydset fingre fra de grønlandske spillere, da kampens anden halvleg blev fløjtet i gang.

Det cubanske hold trak fra i anden halvleg, til fordel for Grønland. Og det cubanske hold vandt kampen med seks mål, 27-21. Det betyder, at Grønland har et bedre målscore på et sølle mål end USA.

Efter slutfløjtet mellem Cuba og USA brød jublen løs hos de grønlandske spillere, der er klar til at spille semifinale ved VM-kvalifikationsturneringen.

Tak til Cuba

Sermitsiaq.AG talte med landstræner Johannes Groth efter de vanvittige resultater.

- Vi er meget lettet. Utroligt nervepirrende til sidst. Vi gjorde vores arbejde, ved at vinde så stort over Canada. Derefter måtte vi heppe stort på Cuba i hallen, og heldigvis gjorde de arbejdet færdigt for os, som vi selv skulle have gjort i første kamp imod USA da vi havde chancen. Det er altid tæt mod USA for os. Heldigvis var det denne gang, at heldet tilfaldt os, siger Johannes Groth.

Går efter en finaleplads

- Jeg er meget stolt over damerne. De har arbejdet målrettet i to år, ikke kun de her 16 endelige spillere - men hele bruttotruppen. Hele det hårde arbejde de sidste to år er bare det hele værd. Nu tager vi en hviledag i morgen. Så går vi efter finalen lørdag!, lyder det fra landstræneren.

Det grønlandske kvindelandshold møder Puerto Rico i semifinalen på lørdag , mens Cuba og Den Dominikanske Republik tørner sammen i den anden semifinale.

Kampen mellem Grønland og Puerto Rico starter klokken 19.00 grønlandsk tid.