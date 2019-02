Fans samler ind til Pippi - men hun vil ikke have pengene

Ritzau Onsdag, 13. februar 2019 - 06:25

Flere end 2000 hollandske fans har samlet 150.000 kroner ind til Pippi Langstrømpe.

Det skriver avisen Aftonbladet.

Eller rettere til de skuespillere der for 50 år siden vækkede Astrid Lindgrens klassiske karakterer til live i tv.

Inger Nilsson, der spillede Pippi Langstrømpe, blev i sidste uge interviewet om barndomsrollen af den hollandske avis AD.

En del af interviewet omhandlede royalties for genudsendelserne og dvd-salg af den klassiske serie fra 1969 og tre film fra 1970'erne.

Nilsson og hendes kolleger Pär Sundberg og Maria Persson, der spillede Pippis venner, Tommy og Annika, har ikke modtaget skyggen af de penge produktionerne har indbragt siden dengang.

Den oplysning fortørnede hollandske fans, som derfor hurtigt startede en onlineindsamling, der i skrivende stund har indsamlet, hvad der svarer til 150.000 kroner.

- Da jeg først hørte om indsamlingen, blev jeg utilpas og vred, siger Inger Nilsson til Aftonbladet og fortsætter:

- Jeg er ikke et offer og føler ikke skam, eller at jeg er blevet udnyttet.

Hun mener, at den hollandske journalist fokuserede meget på lønoplysningerne, fordi han og mange andre tror, "at vi blev stinkende rige" af at spille med i Pippi Langstrømpe.

- Vi blev betalt alle sammen. Men aftaler om royalties og så videre var slet ikke opfundet dengang.

Vreden over indsamlingen har dog siden lagt sig fra Nilssons side. Hun ser den nu som et udtryk for, at de mange bidragydere vil anerkende hendes præstation som pigen fra Villa Villekulla.

Over for Aftonbladet forsikrer Nilsson, at hun og hendes gamle kolleger er enige om, at pengene vil blive givet til velgørenhed.

Ud over berømmelse i de nordiske lande har filmatiseringerne og tv-serien om Pippi Langstrømpe opnået kultstatus i både Holland og Tyskland.