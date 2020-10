Fangsttrykket truer stadig lomvien

Thomas Munk Veirum Lørdag, 10. oktober 2020 - 12:35

I anledning af Verdensdagen for trækfugle opfordrer Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug til, at vi i fællesskab tager ansvar og passer på lomvien, ved eksempelvis at udvise forsigtighed i forhold til udnyttelsen og dermed sikre bevarelsen af den.

Det skriver departementet i en pressemeddelelse, hvor der også gøres status for lomviens situation i Grønland.

Lomvie kolonier i Grønland I alt findes der i dag 20 ynglekolonier af lomvie i hele Grønland. Størstedelen af dem (18) findes langs den grønlandske vestkyst fra Kitsissut Avalliit (Ydre Kitsissut) syd for Arsuk, til Apparsuit (Hakluyt Ø) lidt nord for Qaanaaq. På østkysten findes der kun to kolonier, den største ved Kangikajik (Kap Brewster) ved mundingen af Scoresbysund og lidt nordligere ved Appalik (Raffles Ø). Yngleområderne i Qaanaaq-området og i det nordlige Upernavik rummer i dag langt størstedelen af Grønlands ynglebestand og er ligeledes de mest stabile bestande. Samlet set er ynglebestanden af lomvier i hele Grønland stagneret med 15 % siden ca. 1990. Hvis den stabile bestand i Qaanaaq-området holdes ude af regnestykket, er den samlede stagnation for Grønland på 35-40 %. De største tilbagegange ses i de mindre bestande ved det sydlige Upernavik, Disko Bugt, Sydgrønland og ved Ittoqqortoormiit, hvor bestandene siden ca. 1990 er reduceret med 62-74 %. Kilde: Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Tilbage i 2013 anbefalede Naturinstituttet en totalfredning af lomvien i 10 år. Den anbefaling fulgte Naalakkersuisut ikke af hensyn til kødforsyning, men Naalakkersuisut har strammet op på reglerne for fangst af fuglen.

Fortsat alvorlig tilbagegang

Ifølge departementet er fangsten er lomvier dog også halveret i perioden fra 2008 til 2018. Alligevel er situationen alvorlig:

- På trods for en strengere regulering siden 2009, forværres lomviens situation dog fortsat i Grønland. Der konstateres fortsat alvorlige tilbagegange i antallet af ynglende lomvier i store dele af de tilbageværende kolonier, skriver departementet og fortsætter:

- Alt tyder på, at klimaet har en stor betydning for den tilbagegang man har kunnet konstatere, men et stort fangsttryk er også en af årsagerne hertil.

Revision af reglerne i gang

For at stoppe tilbagegangen i lomviebestandene vil der blive strammet yderligere op på reglerne i den kommende tid, oplyser departementet, der er i gang med en revision af reglerne for fangst af lomvie.

- Hvis vi ikke i samlet flok tager ansvar, er Naalakkersuisut bekymret for, at situationen for lomvier vil blive endnu mere forværret i den kommende tid.