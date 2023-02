Fangst af isbjørne: Nu ridses reglerne op

Redaktionen Tirsdag, 14. februar 2023 - 16:43

Departementet for Fiskeri og Fangst opfordrer alle fangere til at følge reglerne for isbjørnefangst for at beskytte både dyrene og miljøet.

Isbjørnefangst kan variere afhængigt af stedets lokale forhold, men det er vigtigt at huske, at motoriserede køretøjer ikke må anvendes i forbindelse med fangsten eller transport til og fra fangstområderne, lyder det fra departementet.

Beskyttelse af dyrene

Desuden er det vigtigt at overholde reglerne for sælfangst, herunder at alt kød, spæk og andre brugbare dele af sælen skal tages med eller deponeres korrekt. Det er forbudt at efterlade resten af sælen for at lokke isbjørne til området.

Departementet oplyser, at de gældende regler for isbjørne- og sælfangst har grundlag i bekendtgørelserne fra Selvstyret, som stræber efter at beskytte dyrene. Overtrædelser af reglerne kan føre til bødestraf og/eller konfiskering af fangst.

Derfor opfordrer Departementet for Fiskeri og Fangst alle fangere til at handle ansvarligt og overholde reglerne for isbjørne- og sælfangst.