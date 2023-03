Fanget i tolden: Ældre herre forsøgte at smugle hashplader til Nuuk

Anders Rytoft Fredag, 17. marts 2023 - 15:37

En mand er fredag eftermiddag blevet tilbageholdt af toldvæsenet i Nuuks Lufthavn for at smugle to plader hash med i sin bagage. Han er nu blevet kørt til politistationen.

Det skriver KNR.

Vagtchefen hos Grønlands Politi uddyber over for Sermitsiaq.AG, at der er tale om en ældre herre.

- Jeg vil ikke komme ind på for mange detaljer, fordi vi stadig er i gang med efterforskningen, siger Jørgen Madsen.

Sigtes og afhøres

Hvad han dog kan fortælle, er, at Grønlands Politi stadig er i gang med tælle op, hvor mange gram hash, manden har haft med i sin bagage.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.32.

Vagtchefen oplyser klokken 15.30, at manden fortsat er anholdt.

- Han skal sigtes og afhøres, og så må vi finde ud af, hvad der skal ske yderligere. Det vil efterforksningen vise, siger han.